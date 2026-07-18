- 2023. godine, posle izbora, molio sam ih sve da dođu na razgovor, niko nije želeo. Rekli su da će pobediti u Beogradu, nemaju šta da razgovaraju s mnom, kada su izgubili u Beogradu, pozvao sam ih opet. Kad su krenuli protesti, pozvao sam ih na dijalog, nikada razgovor nisu hteli, jer su znali da nemaju šta da ponude, a nisu ni želeli da razgovaraju, rušenje države na ulici. Što se mene tiče, ja sam uvek spreman da razgovaram.