Predsednik Republike Aleksandar Vučić je govorio o potrebi dijaloga i kako opozicija odbija dijalog i razgovor godinama.
- 2023. godine, posle izbora, molio sam ih sve da dođu na razgovor, niko nije želeo. Rekli su da će pobediti u Beogradu, nemaju šta da razgovaraju s mnom, kada su izgubili u Beogradu, pozvao sam ih opet. Kad su krenuli protesti, pozvao sam ih na dijalog, nikada razgovor nisu hteli, jer su znali da nemaju šta da ponude, a nisu ni želeli da razgovaraju, rušenje države na ulici. Što se mene tiče, ja sam uvek spreman da razgovaram.
- Za šta god hoće, samo hoću da razgovaramo. Da nam se ne dogodi ono što se desilo danas u Subotici, ne možete tako da živite. Važno je da budemo ujedinjena Srbija, da ne bude podela u zemlji. Moraćemo da se ujedinimo, Srbija je najjača kad je ujedinjena - odgovorio je Vučić.
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