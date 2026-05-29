Odgovor na ovo pitanje je lak. Od 20. maja do 5 juna, Časni pojas Presvete Bogorodice nalazi se u Hramu Svetog Save u Beogradu i biće tu da mu se građani poklone sve do 5. juna.

Naizgled nevezan podatak, ali da se primetiti kako su kolone hiljada ljudi koji dolaze da celivaju Pojas svakodnevna pojava. Zvaničnih podataka o brojevima nema, ali lako je videti kako je posećenost ovoj relikviji u najmanju ruku desetostruko veća nego, na primer, skupu blokadera na Slaviji koji je neslavno okončan nasilnim incidentima 23. maja.

Sve te ljude, verujuće, pristojne i poštene "boli uvo" za Kosovo i Metohiju, a oni su samo deo ukupnog broja koji se meri u milionima.

Nakon što je gurnula prst u oko svakome ko se Srbinom smatra, Čongradin nastavlja sa kampanjom mržnje usmerenom kako na prethodne, tako i na sadašnju vlast u Srbiji. Od Miloševića do Vučića, svi su redom spomenuti, samo nekako ne i vlast u periodu od 2000. do 2012. godine, ali to je sigurno slučajnost, puki propust.

"Mi, jadni, glupavi, nesposobni da to smeće vidimo. Da vidimo kakav ološ je obeležio naše živote… Zato smo sada tako pokorni. Zato sada ćutimo i klanjamo se deci. Zbog naše nesposobnosti, gluposti, intertnosti… Kažemo, ništa ne kritikujem, nemam da dodam. Ističemo, bespogovorno podržavamo, na kolenimo molimo da oni samo nastave kako su počeli… Da nas spasu, da nam savest operu. Da nas ne bude sramota više pred njima. Najpre. Potom i pred nama samima. Nismo to zaslužili, ovako dobar ishod. Deluje kao nekakva božija intervencija. Ali, opet, to su naša deca. Nisu ona pala sa Marsa", piše autorka o blokaderima, istovremeno se posipajući pepelom, zazivajući Boga i tražeći spas.

Uistinu patetičan performans, ali čekajte - ima još. Kuda nas vodi Čongradin "ovako pokorne"?

Pravo u sramno poređenje Adolfa Hitlera i genarala Ratka Mladića, koga naziva "drugim najvećim krvnikom u Evropi". Na stranu što govori o bolesnom čoveku koga žele da ostave da umre u haškom kazamatu, ona istovremeno relativizuje i žrtve Holokausta. Sve ovo je pogrešno na tako mnogo načina.

Međutim, pravo "meso" i poenta cele tirade krije se na samom kraju:

"Tema je da se studenti iskoriste za izvođenje revolucije. Za smenu diktatora sa vlasti. I, oni to rade savršeno. Kako niko nikada nije mogao da zamisli da bi moglo da se desi", piše ona.

I to je jedna velika istina izrečena među masom laži i uvreda. Blokaderi se koriste za sprovođenje obojene revolucije i rušenje vlasti u Srbiji. Nije baš da sve rade savršeno, ali Bože moj. Koga boli uvo šta smatra Snežana Čongradin?

