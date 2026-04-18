Mirko Pavlov je doživeo veliku neprijatnost i neprimerenu reakciju policije dok je kao svaki pošteni građanin koji poštuje zakon prelazio pešački prelaz dok je svetlo na semaforu za pešake bilo zeleno.

Kao što može da se vidi na snimku koji je osvanuo na Internetu on je prelazio ulicu kada ga je napala grupa blokadera koja je stajala na tom istom pešačkom prelazu i ometala saobraćaj.

Na snimku se jasno vidi da je uključen zeleni signal za pešake, da on mirno prelazi ulicu i biva napadnut od strane rulje, a policija umesto da stane u njegovu zaštitu odlučuje da njega privede i legitimiše.

Danas je u poseti kod njega bio predsednik SNS Miloš Vučević, a javio mu se predsedsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji mu je uputio izvinjenje zbog nedoličnog ponašanja policijskih službenika.

- Mene je sramota što ste vi uznemireni zbog našeg lošeg postupanja, molim vas da prihvatite izvinjenje - rekao je Vučić, na šta je gospodin rekao da su svi uznemireni, i da su na glasanju pokazali šta misle.

Pavlov je u suzama objasnio šta se događalo:

- Da li sam ja bio građanin kada je policajac reagovao, ili nešto drugo, kada sam prelazio ulicu na pešačkom, na zeleno? Rekao sam da samo hoću da prođem, onda su krenuli na mene sa transparentima. Onda sam rekao da me ne interesuje politika, da samo hoću da prođem. Ja sam sklonio bicikl da bih prošao, nisam ni znao da se snima. Uznemirena mi je porodica. Čemu to, i da vi morate da intervenišete, za mene je to haos u državi - rekao je Mirko Pavlov.

- Molim vas i porodici prenesite našđe izvinjenje. Mi ćemo uraditi svoj posao, ovakvo nepoštovanje zakona i arogancija je nedopustivo. Verujem da će nadležni organi uraditi svoj posao - rekao je Vučić.

- Vi se izvinjavate u ime države što mi kao građani svo ovo vreme trpimo ovu nepravdu. Mi nemamo slobodu da živimo kao građani, ništa drugo ja ne tražim - rekao je Pavlov.