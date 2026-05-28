Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji od 24. maja boravi u zvaničnoj poseti Kini, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga, tokom obraćanje javnosti govorio je o ekonomiji u Srbiji

Vučić je sitakao da je ekonomija Srbije u aprilu mesecu rasla četiri odsto, više od prognoze MMF-a.

"Dobili smo fleš podatke, u aprilu je ekonomija Srbije rasla 4 posto, to su dobre vesti. Na dobrom smo putu da imamo više od prognoze MMF-a. Borimo se za preko 3,5 sledeće godine, da potvrdimo prvo mesto u Evropi. Ponosan sam na sve što smo ovde uradili i kako samo se borili", rekao je Vučić.

