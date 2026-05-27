Međutim, postoji jedna važna stvar koju mnogi potpuno zaborave pre nego što zaključaju vrata stana ili kuće – proveru zamrzivača i mogućih problema sa strujom tokom odsustva.

Stručnjaci upozoravaju da upravo zamrzivač može postati ozbiljan problem tokom letnjih meseci, posebno ako dođe do nestanka struje dok niste kod kuće. U takvim situacijama hrana može da se odmrzne, a zatim ponovo zaledi kada se struja vrati, što predstavlja veliki rizik po zdravlje.

Zašto je odmrznuta pa ponovo zamrznuta hrana opasna?

Ako tokom vašeg odmora nestane struje na nekoliko sati, zamrzivač prestaje da održava nisku temperaturu i hrana počinje da se otapa. Najveći problem je što se po povratku struja često već vrati, pa se namirnice ponovo zalede i na prvi pogled deluju potpuno normalno.

Međutim, meso, prerađevine i druga kvarljiva hrana koja se jednom odmrzne mogu razviti opasne bakterije. Ponovno zamrzavanje takvih namirnica povećava rizik od trovanja hranom i ozbiljnih zdravstvenih problema.

Zbog toga mnogi iskusni putnici koriste jednostavan trik sa novčićem koji može odmah pokazati da li je zamrzivač tokom vašeg odsustva prestao da radi.

Kako funkcioniše trik sa novčićem u zamrzivaču?

Za ovaj trik potrebni su vam samo plastična čaša, voda i jedan novčić.

Dan ili dva pre puta sipajte vodu u čašu ili manju posudu i stavite je u zamrzivač dok se potpuno ne zaledi. Neposredno pre odlaska stavite novčić na vrh zaleđene površine i vratite čašu nazad u zamrzivač.

Ovaj jednostavan metod može vam pomoći da odmah po povratku proverite da li je hrana ostala bezbedna za upotrebu.

Kako da znate da li je hrana bezbedna?

Kada se vratite sa odmora, prvo proverite gde se nalazi novčić:

Ako je novčić ostao na vrhu leda, to znači da zamrzivač nije prestajao da radi i da se led nije topio. Hrana je najverovatnije bezbedna.

Ako je novčić potonuo na dno čaše, to je znak da se led potpuno otopio tokom nestanka struje, a zatim ponovo zaledio. To znači da se i hrana u zamrzivaču odmrzla i više nije sigurna za konzumaciju.

jednostavan trik koji može sprečiti ozbiljne probleme

Ovaj trik traje svega nekoliko sekundi, a može vas zaštititi od ozbiljnog trovanja hranom i velikih problema nakon povratka sa putovanja. Upravo zato sve više ljudi koristi metodu sa novčićem kao jednostavnu proveru bezbednosti hrane tokom letnjih odmora i dužeg odsustva iz kuće.