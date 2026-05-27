Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je nastavio posetu Kini, gde je u gradu Đasing obilašao inovacioni centar kompanije "Mint Future Factory". Tokom četvrtog dana posete sastao se sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti, koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju.

O važnoj poseti Kini

Predsednik iz Kine je govorio za RTS o ovoj važnoj poseti:

- Iz pristojnosti sam se trudio da sakrijem koliko sam srećan i zadovoljan, ali mislim da ljudi u Srbiji to uvek mogu da vide i osete. Postigli smo, ne samo najvišu političku saglasnost, od podrške jedni drugima, čak i dobijanjeg najvišeg ordena prijateljstva. To nije nagrada meni ili samo meni već građanima Srbije za mudru i pametnu politiku. Ono što je nama dalo posebnu snagu ovde je, kada se pojavite sa predsednikom Sijem i on onako govori o vama onda vam se mnoga vrata otvaraju. Mi smo pošli sa ciljem da se vidimo sa nekoliko kompanija, pa da to bude 14, a samo sutra će ih imati 10 novih kompanija. To su velike stvari za našu zemlju.

O novim investicijama

- Danas smo potpisali ugovore za 953 miliona evra novih investicija - to je početak. Očekujem mnogo više u budućnosti, to su izvanredne stvari za obe strane.

- Možete da mislite šta će biti u Šapcu, Ćupriju, Inđiji, nadam se i Leskovcu - dodao je predsednik pa potom rekao:

Razgovaramo sa kompanijama, nismo ih danas ni pominjali, sa kompanijama koje bi trebalo da investiraju u JUMKO, i u SIMPO, trudimo se godinama, mislim da smo blizu da pronađemo dugoročno rešenje, za pola godine i godinu.

- To su ogromne stvari za zemlju. Dve kompanije ulažu 40 miliona u NIš, dodatn povećavaju broj zaposlenih...Dve kompanije ulažu ukupno 40 miliona evra u Niš, dodatno povećavaju broj zaposlenih. Dakle, i Junis i Senhau, i ako ja to dobro izgovorim, ali, uh, i BMSX u Novom Sadu i Šak i mnogi drugi Suština je ono što je Mint uradio, on je povukao sve oko robotike i to ide na novi nivo.

- Nihov, kineski Blumberg, danas objavljuje kako je Srbija od izgradnje mostova došla do tog nivoa saradnje sa NR Kinom da se razgovara o robotima, veštačkoj inteligenciji.

Uz sve to učimo, obučavamo naše mlade ljude, oni dolaze sa većim znanjima, tome možete samo da se radujete. Kada vidite kako oni idu brzo napred, tako želimo i mi. Zahvalan sam Siju i domaćinima.

On je rekao da je Šangaj fascinantan.

- Šangaj fascinantno izgleda, to je neverovatno šta su ljudi uradili i koliko su promenili lice svoje zemlje u poslednjih, pa koliko tačno, 14 godina.

- Pogodilo se da je to od 18. kongresa KP Kine 2012. godine. Kineske kompanije su jedne od ključnih u domaćoj industriji, našoj domaćoj industriji metala. Skoro su nezamislivi projekti, infrastrukturni projekti bez kineskih kompanija. Sve su prisutniji u automobilskoj industriji. Stvari koje Srbiji najviše donose, i to ne možete da sakrijete.

O Ekspu

- Dakle, vi pogledajte kad budete videli kako će naš Ekspo da izgleda, kako će Srbija da se predstavi, pa to će biti čudo. Zamislite sa onim robotima koji su igrali Moravac danas, ili sa onim malo višim koji su baš kao ljudi. Dakle, da sa njima ćemo u našim bojama, u bojama naše zastave, u bojama naše trobojke, da dočekujemo ljude na Ekspu. Daće drugim paviljonima da budu takvi roboti u bojama njihovih zastava. Mislim da su to izuzetne, izvanredne stvari za Srbiju. Prosto, toliko sam radostan da i toliko mi su me misli, misli različite, ophrvale me u potpunosti, da nisam, rekao bih, dovoljno slobodan da pokažem kolika je radost. Ali to su strašno velike stvari za budućnost Srbije, i verujem da to ljudi, na kraju krajeva, razumeju - naveo je.

- Mi smo došli da bi pokazali brigu za naše ljude. Bio sam najsrećniji kada sam video mlade koji su ovde na obuci, dolaziće ih 500 godišnje. Otvorili smo nešto veliko, ako istrajemo i budemo radili i gradili zemlju... Oni su u provinciji DjenDjen, imaju pet puta više autoputeva a mi smo u evropskom vrhu. Kada to sve gledate jasno vam je kojom brzinom ova zemlja ide napred. Zato ću uvek govoriti da nije dosta puteva.

O vojnoj saradnji

Predsednik je istakao da se radi i na produbljivanju vojne saradnje.

- Ja mislim da smo otvorili nešto veliko, i verujem da ukoliko istrajemo, ukoliko budemo radili, radili i nastavili da gradimo zemlju, pogledajte puteve, oni su u provinciji Đenđen, koja je manja od Srbije gotovo duplo, imaju 5 puta više autoputeva, a mi smo u vrhu evropskom. I onda kada to sve vidite i kada to sve gledate, govorim proporcionalno veličini teritorije, onda kada to sve gledate, onda vam je jasno kojom brzinom ova zemlja ide napred i šta mi još moramo da radimo, tako da kad mi budu rekli dosta je bilo puteva i pruga, ja ću reći: nije dosta i nikad nije dosta, idemo da radimo i da gradimo još više.

- Ako pogledate sve one koji su nas napadali od Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, bombardovali naše gradove, i ne samo Beograd već i mnoge druge gradove, dakle, a sve ostalo u regionu su uglavnom bili preskakani ili nikada dirani, onda vam je jasno zašto je nama i te kako potrebno da imamo dovoljno snage, dovoljno oružja i dovoljno oruđa da se branimo. I mi imamo veoma sofisticirano oružje, i ljudi, naši ljudi ne treba da žive u prošlosti i da misle da je ista situacija kao što je bila, ne znam, '99. ili '90. godine, ne, nije. Sve se promenilo. I naša ne velika brojčano armija je veoma snažna, veoma moćna, i strahovite udarce bi zadala svakom agresoru, svakom potencijalnom osvajaču.

O ekonomskom razvoju i energetskoj saradnji Zapadnog Balkana

- Želimo da gledamo kako nam zemlja sad postavlja nove ciljeve kada smo pretekli sve u regionu Zapadnog Balkana, a ne zaboravite, bili smo treći ili četvrti, delili treće mesto u tom trenutku sa Makedonijom koja je u međuvremenu promenila ime u Severnu Makedoniju. Ispred nas su bili Crna Gora 50 odsto veće plate, Bosna i Hercegovina oko 17 odsto veće plate. Sada smo ispred, i jedne i druge smo za samo 10 godina uspeli da preteknemo, 10-12 godina, što je bila ogromna razlika. Ovo je izuzetna prilika za nas koju ne smemo da propustimo. Predsednik je dodao da smo dobili ponudu sa veoma povoljnim cenama, kratkim rokovima, uh, izgradnje, obuke, treninga za naše ljude. Uh, razgovaraćemo i dalje. Mi, znate, da imamo sporazum sa francuskim EDF-om, razgovarali smo sa Rusima takođe, koji su veoma uspešni po tom pitanju. Uh, dobijali smo ponude i od drugih azijskih zemalja, dakle, pa ćemo razmatrati šta je za Srbiju najbolje, ali ovo je bilo veoma konkretno - dodao je. O robotima koji igraju kolo i gasu Vučić je istakao da su svima bili zanimljivi roboti koji su "opleli" kolo, ali su njemu bili zanimljiviji gasni generatori, jer je važno da obezbedimo dovoljno gasa u budućnosti. - Kako možemo uz onu gasnu elektranu koju radimo sa Azerbejdžanom, uz druge gasne elektrane koje ćemo da radimo, biće strašno važno da obezbedimo, posebno zbog pojedinih mesta gde nam je potrebno ogromno vreme da izgradimo 135-ice, 110-ke i 35-ice transformatore. Dakle, verujemo da ćemo i fabriku transformatora da dovedemo u Srbiju, i to baš odavde. Dakle, ali ovi gasni generatori su mi zapali za oko i već sam razgovarao sa tom kompanijom danas. Doći će u Srbiju da razgovaraju šta možemo da uradimo. Predsednik je potom istakao da moramo da se ubrzamo i radimo više, ali da veruje da je ovo što je urađeno fantastično. Srbija je na evropskom putu - Što se tiče toga oko Zapadnog Balkana, verujem da ćemo imati dobre i plodonosne razgovore i sa gospođom Fon der Lajen i sa gospodinom Koštom, i nadam se i sa gospodinom Mercom i Emanuelom Makronom, sa velikim evropskim liderima. Srbija je na evropskom putu. Vi znate, Srbija mora da vodi računa o sebi, o svojoj budućnosti. Srbija mora da vodi računa o investicijama. Pet godina nam nije otvoreno nijedno poglavlje, nijedan klaster. Nemojte da se ljutite što smo uspešni i što uspešno guramo zemlju u budućnost, gde smo pretekli i sve one koji su tetošeni i kojima je pomagano na sve moguće načine. Nastavićemo da radimo svoj posao i da vodimo najbolju politiku u interesu srpskog naroda i građana Srbije, a verujem da će nam i oni pomoći u svemu tome. O Ordenu prijateljstva koji mu je uručio lično Si Đinping - Mogli ste da vidite, 3 dana smo prva vest u svim kineskim medijima, ne mi, Srbija. Srbija je prva i najvažnija vest u zemlji od milijardu i po stanovnika, u zemlji koja ekonomski najbrže raste. Ja mislim da smo postigli ogroman uspeh, beskrajno sam srećan. Za mene lično, posvetio sam to narodu i građanima Srbije, a voleo bih da taj orden uvek čuvaju moja deca, zaslužili su, i zbog podrške koju su mi davali i Danilo i Milica i mali Vukan, i za sve kroz šta su prošli u jednom teškom periodu, i nadam se da su bar malo ponosni na svog oca, bar onoliko, bar up ola onoliko koliko sam ja ponosan na njih i koliko sam im zahvalan za svu ljubav koju su mi u ovom periodu davali - rekao je za predsednik Vučić na kraju obraćanja. Podsećamo, delegacija Srbije sutra nastavlja 10 susreta sa kineskim investitorima koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju.

BONUS VIDEO