„Bilo je mnogo toga što smo radili i trgujemo i dalje, naravno, i velika su nam tu povećanja što se naše vojske tiče, vezana za Francusku, za Rusiju, za Izrael, naravno za Narodnu Republiku Kinu. Verujem da ćemo otvoriti i neke druge stvari u budućnosti.

Neki su nas nekada uslovljavali, ovi ljudi nisu i mislim da je naša armija mnogo, mnogo snažnija, mnogo jača nego što je bila ikada i tek će biti.

Svi znaju da mi to ne radimo zato što imamo bilo kakve agresivne namere prema bilo kome, naprotiv, mi to radimo zato da bismo zemlju branili.

Ako pogledate sve one koji su nas napadali od Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, bombardovali naše gradove i ne samo Beograd već i mnoge druge gradove, dok su ostali u regionu uglavnom bili preskakani ili nikada dirani, onda vam je jasno zašto je nama i te kako potrebno da imamo dovoljno snage, dovoljno oružja i dovoljno oruđa da se branimo.

Mi imamo veoma sofisticirano oružje i ljude. Naši ljudi ne treba da žive u prošlosti i da misle da je ista situacija kao 1999. ili 1990. godine. Nije. Sve se promenilo.

Naša, ne velika brojčana armija, veoma je snažna, veoma moćna i zadala bi strašne udarce svakom agresoru i svakom potencijalnom osvajaču.

Verujemo da se to neće dogoditi jer je naša politika mir, mir, i zato želimo da gledamo kako rastemo ekonomski.“