Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je na skandaloznu izjavu Dušana Nikezića koji je istakao da se poseta Aleksandra Vučića Kini svodi na eksploataciju srpskih prirodnih resursa.

-Šampion nepotizma, mutnih radnji i koruptivnih poslova Dušan Nikezić se javio da komentariše politiku i poteze predsednika Aleksandra Vučića. Uposlenik Dragana Đilasa i direktni učesnik DOS-ovske vlasti od 2000. do 2012. godine, kada je obavljao niz bitnih kakvih funkcija u finansijskom i privrednom sektoru ove zemlje, kada su pljačkaškim privatizacijama urnisali privredu i strpali pare u džep sebi i tako postali tajkuni, kada su doveli nezaposlenost do gotovo 30% i državu do bankrota, danas drži lekcije i prodaje ,,znanje” iako njegove reči nemaju nikakav kredibilitet i značaj- napisala je Mesarović.

Ona je dodala da bi Nikezić voleo da se vrati vreme kada je sa ocem i Mirkom Cvetkovićem, kao premijerom radio šta je hteo, neodgovarajući za tešku korupciju i kriminal jer ga je i tada štitilo ,,žuto” pravosuđe.

-E pa Nikeziću, danas se u Srbiji posluje domaćinski i državu vodi pravi državnik, kao što je predsednik Aleksandar Vučić! Da, dobio je orden od predsednika Sija za saradnju, prijateljstvo i izgrađeno poštovanje sa kineskim narodom i državom, koja je u našoj zemlji obezbedila rekordne investicije, nova radna mesta, razvoj i napredak. Sve ono što ti, Đilas, i svi tvoji saborci i kompanija niste umeli, niti želeli da pružite građanima Srbije, jer ste brinuli samo o ličnim interesima. Zato ne uzimaj u usta predsednika Aleksandra Vučića, jer nisi dostojan ni ime da mu izgovoriš- stoji na Instagramu ministarke.