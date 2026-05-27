Petković je tužio Borojevića zbog video snimka objavljenog 14. avgusta 2024. godine na Instagram profilu „sasa_borojevic2“, u kojem ga je, između ostalog, naveo da je prodao imovinu kompaniji Rio Tinto.

U tužbi u koju smo imali uvid tražio je isplatu nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda.

Međutim, sud je takav zahtev odbio.

Kako se navodi u presudi, iako je sud ocenio da su sporne tvrdnje mogle da dovedu do povrede časti i dostojanstva tužioca, nije utvrđeno da je Petković trpeo duševne bolove takvog intenziteta i trajanja koji bi opravdali dosuđivanje novčane naknade. Sud je posebno ukazao da iz iskaza proizilazi više razočaranje zbog izjava i odnosa sagovornika, nego dokazan pravni osnov za naknadu štete.

Jedino je usvojen zahtev da Saša Borojević mora da ukloni video snimak sa svog Instagram naloga, ali ne i da plati Petkoviću.

Takođe, odlučeno je da svaka strana snosi svoje troškove postupka.