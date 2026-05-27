Renoviranje kuhinje često podrazumeva velika ulaganja, ali postoje i jednostavni trikovi koji mogu potpuno promeniti izgled prostora bez trošenja novca.

Ako vam kuhinja deluje staro, mračno ili monotono, možda uopšte nije potrebno da menjate ormariće ili ulazite u skupu adaptaciju.

Stručnjaci za uređenje enterijera ističu da ponekad jedan mali potez može napraviti veliku vizuelnu razliku.

Jedan potez menja izgled cele kuhinje

Jedan od najjednostavnijih trikova jeste uklanjanje vrata sa gornjih kuhinjskih ormarića i njihovo pretvaranje u otvorene police.

Za ovaj „uradi sam“ zahvat potreban vam je samo odvijač, a promena može biti gotova za svega nekoliko minuta.

Skidanjem vrata kuhinja može delovati prostranije i svetlije, dok otvorene police omogućavaju da izložite posuđe, šolje i dekorativne predmete koje inače držite skrivene.

Osim estetskog efekta, mnogima odgovara i praktičnost jer su stvari odmah pri ruci, bez stalnog otvaranja i zatvaranja ormarića.

Za razliku od farbanja ili kompletnog renoviranja, nema nereda, dugotrajnog posla ni velikog čišćenja.

Dodatna prednost je i to što se izgled lako može vratiti na staro — vrata se jednostavno ponovo montiraju ako se predomislite.

Kako pravilno skinuti vrata ormarića

Pre početka, proverite kakvi šrafovi drže vrata kako biste pripremili odgovarajući odvijač.

Preporučuje se da se prvo otpuste donje šarke, pa zatim gornje, kako bi se kontrolisala težina vrata tokom skidanja.

Važno je da vrata uvek pridržavate kako ne bi pala i oštetila se.

Šrafove i šarke najbolje je sačuvati u kesici ili kutiji i obeležiti od kog ormarića potiču, kako bi kasnije lako mogli da se vrate na svoje mesto.

Mali detalji za još bolji efekat

Ako želite dodatno osveženje, unutrašnjost otvorenih polica možete ukrasiti samolepljivim tapetama ili prefarbati u novu nijansu.

Nije neophodno ukloniti vrata sa svih ormarića — dovoljno je otvoriti jedan ili dva segmenta kako biste dobili moderniji i prozračniji izgled kuhinje.

Za one koji žele veće promene, postoji i mogućnost zamene vrata novim modelima, uključujući i varijante sa staklenim detaljima, ali i bez velikih ulaganja ovaj jednostavan trik može dati iznenađujuće dobar efekat.