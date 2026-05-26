Savo Manojlović, predvodnik blokaderskog pokreta "Kreni-promeni" tužio je portal Autonomija na čijem čelu je ideolog blokadera Dinko Gruhonjić, dok je izdavač Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) na čijem je čelu Ana Hegediš Lalić.

Zanimljivo je da je još u decembru 2025. godine na tribini održanoj u decembru glavna urednica Autonomije Branka Dragović, javno prozivala Manojlovića, nazivajući ga „navodnom opozicijom“.

Tom prilikom Dragović je izjavila da je NDNV pod pritiskom "navodne opozicije", navodeći da je lider pokreta Kreni-promeni tužio portal Autonomija zbog objavljene kolumne.

„I to nas je tužio zbog kolumne, dakle zbog izraženog mišljenja, što pokazuje potpuno nerazumevanje novinarstva“, rekla je Branka Dragović.

Međutim, po svemu sudeći, jedno deluje sigurno - blokaderi ne mogu ni jedan dan bez sukoba, a svaki njihov sukob na kraju se svodi na borbu oko novca i ličnih interesa.

