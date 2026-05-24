Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom nedavnog obeležavanja godišnjice programa Svet u Srbiji, 20. maja izjavio da globalni sukobi uvek mešavina ekonomije i ideologije i da je u svetu u toku ničeovska borba za moć i prevlast između velikih sila koje imaju različite geopolitičke interese.

Tom prilikom predsednik Vučić je izneo novu procenu o nemilim dešavanjima u svetu ističući da se plaši da će doći do nove eskalacije sukoba.

Predsednik Vučić izrazio je zabrinutost da će u narednih 15 ili 20 dana dođi do neve eskalacije sukoba između SAD i Irana ističući da provodom ove provene voleo bi da pogreši da bi i bio najsrećniji na svetu da greši.

„Srećan sam što se pregovara, srećan sam što nema žestokih vojnih sukoba, ali nisam siguran da će to tako ostati zato što ne vidim kako bi to mogli problemi i razlike između Amerikanaca i Irana da budu smanjeni, a da jedna strana ne bude snažno poražena. Tako da, ako me pitate, plašim se da ćemo u narednih 15, 20 dana prisustvovati ponovnoj eskalaciji, ako već moram da kažem šta mislim, a voleo bih da pogrešim i bio bih najsrećniji na svetu da grešim", naglasio je Vučić.

Kako je Vučić rekao, tako se obistinilo

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić je tokom boravka u Astani, 26. februara, izneo procenu o geopolitičkoj situaciju i tačno najavio šta će se desiti, kako je rekao tada – uskoro.

On je odgovarajući na pitanje novinara da li je sa predsednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevim razgovarao o geopolitičkoj situaciji u svetu i da su postigli gotovo stoprocentnu saglasnost u ocenama. Dodao je da ne želi da govori o procenma koje ima Tokajev, već da može da govori samo o svojim.

- Mogu ponekad u nekoliko dana da promašim, ali suštinski ne, očekujem da uskoro počne jedan veliki sukob, svi znate na koji mislim, a očekujem da se ne završi uskoro sukob u Ukrajini. Mislim da će još dugo da traje, rekao je Vučić.

Vučić je i tada istakao da bi sa najvećim zadovoljstvom izašao i rekao „moje procene su bile pogrešne“.

Nažalost, Vučićeva strašna procena samo par dana kasnije se u potpunosti obistinila.

28. februara osvanuo je strašan dan za ceo svet. Dobili smo vest o udaru Amerike i Izraela na Iran. Grozne slike rata i uništenja preplavile su vesti.

Sukob u Iranu

Nakon procene Aleksandra Vučića o novoj eskalaciji sukoba, iz sveta stižu veoma zabrinjavajuće poruke.

Predsednik Sjedinjenih Američkih država Donald Tramp izjavio je da ako se ne postigne dogovor sa Iranom, da će tu zemlju sravniti sa zemljom, dok sa druge strane, iz Irana, stižu žestoke pretnje novim odgovorom u slučaju napada.

Naime, predsednik Tramp izjavio je da su šanse da postigne dobar sporazum sa Iranom ili da da će tu zemlju sravniti sa zemljom " tačno 50:50". Kako je na platformi Iks napisao novinar portala Aksios Barak Ravid, Tramp je rekao da će verovatno do nedelje odlučiti da li će da nastavi rat.

Prema novinaru Aksiosa, Tramp je rekao da bi prihvatio samo sporazum koji obuhvata pitanja poput obogaćivanja uranijuma i sudbine postojećih iranskih zaliha.

"Mislim da će se dogoditi jedna od dve stvari: ili ću ih pogoditi jače nego ikada ranije ili ćemo potpisati dobar sporazum", rekao je Tramp, navodi novinar Aksiosa.

On je priznao da "neki ljudi mnogo više žele sporazum, dok bi drugi radije nastavili rat", ali je odbacio tvrdnje da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu zabrinut da bi mogao da postigne nepovoljan dogovor, navodi portal.

Teheran: Tramp nema drugog izbora nego da prihvati iranske zahteve

Portparol iranskog Ministarstva odbrane Reza Talaei Nik rekao je da će "nepoštovanje prava“ Irana kao zemlje dovesti do "novih poraza“ Vašingtona i američkog predsednika Donalda Trampa.

"Jedini izlaz iz trećeg nametnutog rata za američko-cionističkog neprijatelja, kako na bojnom polju tako i u diplomatiji, jeste da se ispune zahtevi iranskog naroda“, istakao je Talaei Nik novinskoj agenciji Tasnim.

Kako je dodao, dok prihvata iranski predlog, Tramp bi takođe trebalo da vodi računa o sprečavanju daljih gubitaka i troškova u nastavku rata za američki narod i međunarodnu zajednicu.

Iran zapretio SAD i Izraelu novim odgovorom u slučaju napada

Iranske oružane snage potpuno su spremne da odgovore na svaki neprijateljski potez, a eventualna nova agresija protiv Irana dovela bi do širenja sukoba van regiona, saopštio je vojni izvor za Tasnim.

Kako je naveo izvor, iranske oružane snage pažljivo prate situaciju i pripremile su nove scenarije za suočavanje sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima u slučaju bilo kakvog "neprijateljskog poteza".

On je naveo da bi protivnici Irana u tom slučaju bili suočeni sa "trećom verzijom" iranskog odgovora, koja bi obuhvatila novu vojnu opremu, nove ciljeve, kao i drugačiju taktiku i strategiju ratovanja.