Vučić je poručio da Srbija poštuje principe međunarodnog prava i da je ponosna na svoju doslednost u međunarodnim odnosima.



„Kina je postala, ja sam rekao, gravitaciona sila stabilnosti. Vi danas od Kine uvek možete da očekujete želju i borbu za mir, od Kine uvek možete da očekujete stabilne poteze, nikada iznenađenja, nikada dnevne, nedeljne ili mesečne promene politike.

Prosto, Narodna Republika Kina je pouzdan partner, nama prijatelj, ali i svima u svetu koji žele da se rukovode poštovanjem međunarodnog javnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija i rezolucija Ujedinjenih nacija.

Teško je da možete da pronađete zemlju kojoj tako malo ili gotovo ništa ne možete da zamerite kada o tome govorimo, kao što je slučaj sa Narodnom Republikom Kinom.

Ako mene pitate, dodao bih tome i Srbiju, ali mi smo mali, naša snaga nije velika za razliku od snage Narodne Republike Kine, ali sam ponosan što smo pratili principe međunarodnog javnog prava i što time, za razliku od 90 odsto zemalja u svetu, zaista možemo da se dičimo i ponosimo.”