U vremenu kada se sve više govori o digitalnim zanimanjima i kancelarijskim poslovima, industrija u Srbiji suočava se sa sasvim drugačijim izazovom – nedostatkom kvalifikovanih zanatlija. Upravo zbog toga pojedine obrazovne ustanove počinju da prilagođavaju programe realnim potrebama tržišta.

Mašinsko-saobraćajna škola u Čačku odlučila je da od septembra uvede novi obrazovni smer pod nazivom mehaničar za održavanje i montažu alata. Ovaj profil nastao je kao odgovor na sve veće zahteve savremene proizvodnje, gde se traže radnici koji poseduju kombinaciju teorijskog znanja i praktičnih veština.

Posebna vrednost ovog programa ogleda se u bliskoj saradnji sa privredom. Lokalna i regionalna preduzeća aktivno učestvuju u njegovom kreiranju, što pokazuje da je potreba za ovakvim kadrom prisutna i hitna. Industrijski sektor jasno poručuje da nema vremena za dugogodišnje čekanje novih generacija radnika.

Zahvaljujući toj povezanosti škole i privrede, učenici koji završe ovaj smer imaju znatno bolje šanse za brzo zapošljavanje. U praksi to znači da prelazak iz školskih klupa u radni odnos može biti gotovo neposredan, što predstavlja veliku prednost u odnosu na mnoge druge obrazovne profile.

Iako je godinama postojala percepcija da zanatska zanimanja gube značaj, aktuelna situacija pokazuje suprotan trend. Potreba za stručnim radnicima u industriji ponovo raste, a škole koje na vreme prepoznaju taj signal postaju ključni akteri u rešavanju problema nedostatka radne snage.

Interesovanje učenika za novi smer u Čačku već je veliko, što dodatno potvrđuje da mladi sve više prepoznaju sigurnost koju pružaju praktična i tražena zanimanja. Stabilnost zaposlenja i jasna perspektiva postaju važniji od tradicionalnog izbora „popularnih“ profesija.

Ovaj potez Mašinsko-saobraćajne škole ocenjuje se kao važan korak u usklađivanju obrazovnog sistema sa realnim potrebama privrede. Time Čačak postaje jedan od primera kako lokalna zajednica može da odgovori na izazove tržišta rada i istovremeno stvori osnovu za dugoročni razvoj industrijskih kadrova u Srbiji, piše Mondo.