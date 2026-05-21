Gordan Kičić, odnosno producentska kuća „Film Kombajn“, prihodovala je od države Srbije 6.770.000 evra, a čak 89% te cifre, odnosno više od 6.000.000 evra, ostvareno je od dolaska Srpske napredne stranke na vlast. Najveći priliv stigao je upravo od RTS-a, u iznosu od 4.391.400 evra.

Pored RTS-a, među izvorima prihoda nalaze se i Filmski centar Srbije, Direkt Medija, NIS, Pokrajinska vlada Vojvodine, Ministarstvo kulture, Telekom Srbija, Srbijagas, Filmski festival FEST, a treba pomenuti i Ambasadu Nemačke, kao i Fondaciju za otvoreno društvo, čiji je osnivač Džordž Soroš.

Izgleda da je Gordan Kičić zaboravio da mu je upravo ta ista država, koju danas želi da ruši, omogućila ogromne prihode tokom prethodnih 14 godina, pa sada glumi žrtvu režima i poziva na blokade i nasilje.



Pored RTS-a, među izvorima prihoda nalaze se i Filmski centar Srbije, Direkt Medija, NIS, Pokrajinska vlada Vojvodine, Ministarstvo kulture, Telekom Srbija, Srbijagas, Filmski festival FEST, a treba pomenuti i Ambasadu Nemačke, kao i Fondaciju za otvoreno društvo, čiji je osnivač Džordž Soroš.

Izgleda da je Gordan Kičić zaboravio da mu je upravo ta ista država, koju danas želi da ruši, omogućila ogromne prihode tokom prethodnih 14 godina, pa sada glumi žrtvu režima i poziva na blokade i nasilje.