Skandalozna proslava 20. godišnjice crnogorske nezavisnosti izazvala je pravu lavinu komentara, a marketinški stručnjak i analitičar Nebojša Krstić za Alo! kaže da je vreme da Srbija "prestane da primorava Crnogorce da se kod nas besplatno leče i studiraju".

Sramotna proslava je pokazala ko u Crnoj Gori ima, a još više ko nema obraz. To se naročito odnosi na činjenicu da su izgleda svi zaboravili da je sadašnja vlast srušila Mila Đukanovića zahvaljujući glasovima Srba.

- Pošto Crnogorci tako radosno slave otcepljenje od Srbije, vreme je da Srbija prestane da ih primorava da se kod nas besplatno leče i studiraju. Takođe, vreme je da im vratimo sve direktore, čisto da im uveličaju slavlje i život u samostalnosti – rekao je Krstić.

Inače, na prijemu koji je crnogorski premijer Milojko Spajić priredio povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, u vinogradu „13. jul Plantaže”, kod Vinskog podruma Šipčanik, okupilo se društvo koje je, samo po sebi, dovoljno za "političku fotografiju godine", ali jedna se posebno ističe.

Među zvanicama su bili i Jakov Milatović, Andrija Mandić, Milo Đukanović, Filip Vujanović, Duško Marković, Ranko Krivokapić, Nikola Rakočević, Gojko Perović, Miraš Dedeić, kao i evropska komesarka Marta Kos...

Međutim, svakako scena gde premijer Milojko Spajić, samo što ne padne u zagrljaj Milu Đukanoviću, političkom ocu projekta odvajanja od Srbije svakako pokazuje pravo lice današnje vlasti u Crnog Gori.