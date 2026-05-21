Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić izazvao je burne reakcije nakon gostovanja u jednom podkastu, gde je oštro kritikovao stanje na univerzitetima, "studentske" blokade i, kako tvrdi, politički i ideološki uticaj pojedinaca iz regiona na deo akademske scene u Srbiji.

Antić je rekao da mu nije jasno kako neko može da govori o demokratiji, a da istovremeno podržava plenume i modele odlučivanja koji, prema njegovim rečima potpuno ukidaju demokratiju.

- Dakle, u odnosu na, ne Vučićevu Srbiju, nego na Miloševićevu Srbiju. Filozofski fakultet i Univerzitet u Beogradu su Severna Koreja. Kada se hrvatsko-bosanski šovinista Dinko Gruhonjić suočio sa blokadom, moj dekan dr Danijel Sinani je sam, bez da je pitao ikoga, podržao Gruhonjića. To da podržavam?! - upitao je Antić.

On je potom ustvrdio da su, kako kaže, ideolozi tog pokreta upravo Dinko Gruhonjić i hrvatski evroparlamentarac Tonino Picula.

Dokazano je već da je Dinko Gruhonjić autošovinista i osvedočeni srbomrzac, a Picula je poslednjih godina jedan od najglasnijih hrvatskih političara kada je reč o pritiscima na Srbiju u evropskim institucijama, piše 24sedam.