Nakon objave teksta u blokaderskom "Danasu", lider PSG Pavle Grbović imao je izvesne kritike na račun autora teksta, kao i medija koji ga je objavio.

Tekst podršku dela opozicije blokaderima naziva neiskrenom, a Grbovića kritikuje zbog toga što stavovi Mila Lompara po njemu nisu „umereni, normalni i dobri za Srbiju“.

Grbović je podelio tekst na X-u, i napisao za autora da je "Bokan sa Temua".

Njega je zatim kritikovao blokader Strahinja Jovanović, napisavši da bi Grbović sada navodno hteo da uređuje "Danas" i da ne može da sakupi 32 glasa na izborima.

Grbović je njemu odgovorio u slikovitom maniru:

"Ti nesrećo nemaš 32 pregleda ovih izlučevina koje nazivaš mislima."

Na ovu opasku Grbovića reagovala je blokaderska Eko Straža:

"Ljudi, dajte da uhlebimo ovog posle smene da očitava brojila ili prima pakete, da se ne blamira više po mrežama za mandat."

I to je sve što nije u redu sa blokaderima i njihovim pristalicama u Srbiji. Ne slažu se oko liste, ne slažu se oko ideologije, a "kolju" se za najmanje sitnice.

I to bi sutra da vodi Srbiju?