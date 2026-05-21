U emisiji „Utisak nedelje“ na televiziji koja svakondnevno širi bezočnu blokaderskui propagandu gostovao je Luka Đorđević, kojeg je voditeljka Olja Bećković predstavila isključivo kao studenta Pravnog fakulteta, dok je javnosti prećutano da je reč o stranačkom aktivisti i povereniku Organizacije mladih Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić u Nišu.

I tako blokaderi njega i brojne političke aktiviste predstavljaju kao ljude bez političke prošlosti. Uporno to propagiraju na društvenim mrežama - nema ljudi bez političke prošlosti, ali činjenice govore suprotno.

Luku Đorđevića su poslali u emisiju da zastupa njihove stavove, koji su, najblaže rečeno, upitni.

Tokom gostovanja Đorđević je izneo niz spornih stavova, ali je posebnu pažnju izazvala njegova izjava o Kosovu i Metohiji, koju su mnogi ocenili kao skandaloznu i duboko uvredljivu za srpski narod.

Govoreći o Memorandumu o Kosovu i Metohiji, politički aktivista pokušao je da relativizuje značaj južne srpske pokrajine i sveo jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja na „temu koja deli narod“.

Ono što je važno reći je da je isti taj Luka godinama politilki aktivan što potvrđuju i fotografije iz 2023. sa Pavlom Grbovićem i Mikijem Aleksićem.

Toliko o "novim licima" i priči bez politilke prošlosti. Ispada da su licemerje, obmane i dvostruki aršini jedino u čemu su dosledni.

(24sedam)