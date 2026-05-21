Blokadersko-nasilnički blok odavno je poznat sa svojom "istaknutom" jurišnom jedinicom. Jurišnici, oni zaduženi za provociranje pristojne Srbije, napade i sve iz ostalo iz brutalnog arsenala, sada su otišli korak dalje. Imaju i kletve!

- Rak te izeo! I tebe i sve što imaš, sve što ti po kući hodalo - oštro kune jurišnica i "zdrava omladinka". Očigledno da je takozvani "studentski" pokret ostao bez akademaca. To dokazuje i primer ove žene, davno ocvale za indeks i prerasla da polaže ispite. Snimak je objavio portal 24sedam.

Da se stariji jurišnici sve češće pojavljuju na štandovima pristojne i porodične Srbije, pokazuje o primer sa beogradske Slavije. I tada su studenti u poodmaklim godinama napadali simpatizere SNS-a, a svoj juriš su začinili i prskanjem biber-spreja. Detalje o napadu, kao i snimak možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.

