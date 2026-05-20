Predsednik Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" saopštio je da je vodio otvoren i dobar razgovor sa predsednikom Zelenskim.

- Otvoren i dobar razgovor sa predsednikom zelenskyy_official o bilateralnim odnosima naših zemalja, evropskom putu Srbije i Ukrajine, kao i mogućnostima za dodatno unapređenje ekonomske saradnje i povezivanja u oblastima od zajedničkog interesa, uključujući i razgovore o zaključenju sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine. U tom kontekstu, tema je bila i sutrašnja poseta Tarasa Kačke, potpredsednika Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinskog predstavnika Ukrajine, koja će predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između naših zemalja - saopštio je Vučić.

Vučić je dodao da su razgovarali si o značaju dijaloga, međusobnog razumevanja i odgovornog pristupa u rešavanju problema, uz saglasnost da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet.

- Potvrdili smo opredeljenost za dalje unapređenje bilateralnih odnosa kroz otvoren dijalog, međusobno poštovanje i jačanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, uz akcenat na ekonomskoj saradnji kao osnovi za dugoročan razvoj i stabilnost - saošptio je predsednik Srbije.

