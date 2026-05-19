Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da država mora ući u čvršći zakonski obračun sa pripadnicima policije koji obezbeđuju ili imaju veze sa pripadnicima kriminalnih grupa. "Deluje da je logično da policajci u slobodno vreme ne obezbeđuju pripadnike kriminalnih Vučevićgrupa, da ne obezbeđuju noćne klubove. Kao država moramo da idemo u jasnije sankcije. Ako vam je mala plata u policiji, nemojte da se bavite tim poslom. Ali prvo morate da vratite ono što je država uložila u vas", rekao je Vučević za TV Pink. Država, kako je istakao, investira u njih da bi čuvali javni red i mir i građane, ali postoje neodgovorni pojedinci.

"SNS 14 godina pokušava stalnim pozivima da se te stvari ne tolerišu, drži stvari u okvirima koji moraju biti, da čuvate druge. Razumeli smo poruku predsednika Srbije i nadam se da su je razumeli oni koji to rade. Kao stranka smo spremni da i detaljnije preispitamo ponašanje svakog pojedinca. A svi oni koji se kriju iza Aleksandra Vučića, a posle rade to što rade, urušavaju Aleksandra Vučića i sopstvenu državu", kazao je Vučević. Dodao je da se ne sme dozvoliti da se to dešava, a kada se desi mora da bude sankcionisano.

"Mi ćemo kritiku da primimo samo od građana, a ne od onih koji su se ponašali bahato kada su bili na vlasti. Od njih nećemo slušati moralne kritike. Razumeli smo kakve građani hoće promene, ne one koji nude blokaderi, već da vide uljudnost svojih predstavnika države", naglasio je lider SNS.