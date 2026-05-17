Mesecima glasila koja služe kao megafon blokaderske propagande na sva zvona reklamiraju takozvanu „studentsku listu“, pokušavajući da javnosti prodaju priču kako iza svega stoje studenti. Međutim, istina je definitivno izašla na videlo.

U Utisku nedelje, na direktno pitanje Olje Bećković da li je definitivno da na toj takozvanoj „studentskoj listi“ neće biti studenata, plenumaši su bez okolišanja priznali:

– Da na studentskoj listi neće biti studenata.

Narod je mesecima slušao priče o "studentskoj borbi“, "studentskoj listi“, a sada i sami organizatori priznaju da na takozvanoj studentoj listi nema ni "s" od studenata, ali ima brutalna blokaderska manipulacija upakovana u takozvani "studentski" omot.

Svakako, ovo je školski primer obmane javnosti, još jedan propagandni trik blokadera i njihovih medija. Međutim, cela blokaderska propaganda se ruši kada se postavi ono najprostije pitanje: Ako je "studentska lista" — pa gde su vam studenti?

