Najmanje četiri osobe poginule su u blizini Moskve nakon što je Ukrajina tokom noći gađala Rusiju sa više od 500 dronova. Prema ruskoj državnoj agenciji TASS, ovaj napad na Moskvu bio je “najveći za više od godinu dana”.

Napad na Moskvu je "najveći u više od godinu dana", navodi TASS pozivajući se na informacije koje je objavio gradonačelnik, nakon velikog talasa ruskih udara ranije ove nedelje usmerenih na ukrajinsku prestonicu Kijev. U tim napadima poginulo je najmanje 25 ljudi, dok je više desetina povređeno, prema navodima ukrajinskih vlasti, prenosi CNN.

Sada je presretnuto ili oboreno više od 556 dronova u 10 ruskih regiona, prema podacima tamošnjeg Ministarstva odbrane, dok je tokom prethodnog ukrajinskog napada u noći 7. maja dežurne jedinice ruske PVO presrele su i uništile 347 ukrajinskih bespilotnih letelica.

Četvoro mrtvih, više od 10 povređenih

"Njujork tajms" prenosi, pozivajući se na TASS, da su najmanje četiri osobe poginule u nedelju u ukrajinskim napadima dronovima širom Rusije, uključujući i Moskvu, u najvećem ukrajinskom napadu ove godine i jednom od najvećih tokom rata. Od toga je troje ubijeno a 12 povređeno kad su dronovi pogodili stambene zgrade u predgrađima Moskve Himki i Mistišči, prema guverneru Moskovske oblasti.

"Rekordan napad, na meti bila i rafinerija"

"Blumberg" je napad na Moskvu sa više od 500 dronova opisao kao rekordan. Ruska prestonica i okolna Moskovska oblast našli su se pod rekordnim napadima dronova tokom noći, pri čemu je poginulo troje, a više od 10 ljudi je ranjeno.

Stambene zgrade su oštećene u nekoliko predgrađa, a na meti retkog udara našla se i moskovska rafinerija nafte, navodi se u izveštajima lokalnih vlasti. Operacije na sva četiri moskovska aerodroma bile su više puta prekidane od kasno u subotu uveče, navodi list.

"Odbijamo napad još od 16. maja uveče"

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da ruska PVO odbija napad još od uveče 16. maja, a dejstva su nastavljena i tokom ranih jutarnjih sati 17. maja. Ruske vlasti tvrde da je iznad ruske teritorije oboreno 556 ukrajinskih dronova, prenosi “Kijev indipendent”.

Snimci koji kruže društvenim mrežama nakon 3.00 sata ujutru navodno prikazuju bljeskove na nebu i požare na brojnim lokacijama. Kako navodi ukrajinski list, u izveštajima se pominju eksplozije u Himkiju, Klinu i Zelenogradu u Moskovskoj oblasti, aktivnosti u blizini aerodroma Šeremetjevo, kao i detonacije u centralnoj Moskvi.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov kasnije je potvrdio da su u napadu poginule najmanje tri osobe, uključujući dve u selu Pogorelki i jednu u Himkiju. Dodao je da je više ljudi povređeno širom različitih okruga nakon što su dronovi pogodili stambene zgrade i kuće.

Šta je bilo na meti ukrajinskog napada?

-Sobjanjin je kasnije izjavio da je 12 ljudi povređeno u blizini Moskovske rafinerije nafte u okrugu Kapotnja, za koju je rekao da je bila jedna od meta napada. Većina povređenih bili su građevinski radnici u blizini kontrolnog punkta rafinerije.

-Prema analizi medija ASTRA, pogođen je i zapalio se tehnopark "Elma" u Zelenogradu. Prema "Kijev indipendentu", tu posluju kompanije koje se bave mikroelektronikom, radio-elektronikom, optičkim sistemima, robotikom, informacionim tehnologijama i naučnim istraživanjima.

-ASTRA je takođe izvestila da je napadnuta i zapaljena stanica za pretovar goriva Solnečnogorsk u Moskovskoj oblasti. Objekat je deo infrastrukture naftovoda oko Moskve i koristi se za skladištenje, transfer i otpremu benzina i dizel goriva.

-Ruski “Telegram” kanal “Supernova+” objavio je da je tokom napada pogođen konstruktorski biro za mašinogradnju "Raduga" u Dubni, u Moskovskoj oblasti. To postrojenje proizvodi krstareće rakete i druge raketne sisteme.

Otkazano stotine letova, eksplozije i na Krimu

Napadi su izazvali i velike poremećaje na moskovskim aerodromima. Oko 200 letova kasnilo je ili je otkazano na aerodromu Šeremetjevo nakon napada, dok je skoro 100 letova kasnilo ili je otkazano na aerodromu Vnukovo, prema onlajn rasporedima letova.

Eksplozije su tokom noći prijavljene i širom okupiranog Krima.

Kako piše "Kijev indipendent", do napada dolazi nekoliko dana nakon što je Rusija uvela nova ograničenja u vezi sa izveštavanjem o posledicama udara dronovima, zabranjujući objavljivanje fotografija, video-snimaka ili detalja bez zvaničnog odobrenja. Prekršiocima prete novčane kazne od 3.000 do 5.000 rubalja (oko 35 do 60 evra) za fizička lica, do 50.000 rubalja (oko 580 evra) za zvaničnike i do 200.000 rubalja (oko 2.300 evra) za pravna lica, navodi list.









