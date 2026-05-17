Poseta predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina Narodnoj Republici Kini mogla bi da otvori nove mogućnosti za razvoj bilateralnih odnosa, piše Saut čajna morning post (SCMP), pozivajući se na mišljenja eksperata.

Viši naučni saradnik Šangajskog instituta za međunarodne studije Džao Lun nazvao je Putinovu posetu „važnim prozorom mogućnosti“ za rusko-kineske odnose. Podsetio je da se 2026. godine navršava 30 godina strateškog partnerstva Ruske Federacije i Narodne Republike Kine, kao i 25 godina od potpisivanja Sporazuma o dobrosusedstvu i prijateljstvu.

Prema njegovim rečima, Moskva i Peking mogli bi da razgovaraju o produženju sporazuma i „podignu saradnju na viši strateški nivo“ kao odgovor na „spoljne turbulencije i promene“. Džao je odbacio tumačenja da je poseta reakcija na razgovore Si Đinpinga i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, ističući da su datumi Putinovog dolaska dogovoreni mnogo ranije.

Prema mišljenju analitičara, za razliku od Trampove posete, praćene snažnom javnom simbolikom, razgovori Putina i Sija biće usmereni na koordinaciju stavova o ključnim međunarodnim pitanjima — ukrajinskom sukobu, situaciji oko Irana i energetskoj bezbednosti.

Profesor Univerziteta Džordž Mejson Mark Kac smatra da Peking nije zainteresovan za slabljenje Rusije.

„Kineske vlasti su jasno stavile do znanja da poraz Rusije nije u interesu Kine“, rekao je on, dodajući da bi destabilizacija Rusije nakon sukoba u Ukrajini mogla da stvori dodatne rizike za Peking.

Eksperti očekuju da će strane razgovarati i o energetskim projektima, uključujući gasovod „Snaga Sibira 2“. U kontekstu krize oko Ormuskog moreuza i rasta cena nafte, značaj Rusije kao snabdevača energentima za Kinu dodatno je porastao, navodi se u tekstu.

U Kremlju su saopštili da će Putin i Si tokom razgovora razmatrati „dalje jačanje sveobuhvatnog strateškog partnerstva“, kao i ključna međunarodna i regionalna pitanja. Po završetku sastanka planirano je potpisivanje zajedničke izjave.

Takođe su predviđeni odvojeni razgovori sa premijerom Državnog saveta Kine Li Ćangom o trgovinskim i ekonomskim pitanjima.