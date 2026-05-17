Ukrajinski izvori poslednjih dana sve češće govore o radu ruskog lovca pete generacije Su-57, za koji tvrde da već petu nedelju zaredom izvodi precizne udare po logističkim centrima i skladištima povezanim sa isporukama zapadne pomoći Ukrajini.

Prema navodima ruskih i ukrajinskih resursa, meta su uglavnom železničke stanice, skladišni kompleksi i transportni čvorovi kroz koje prolazi oprema iz Nemačke i Belgije.

Kako navode ukrajinski resursi, avion deluje po gotovo identičnom obrascu tokom cele operacije. Su-57 navodno izvodi lansiranja krstarećih raketa iz vazdušnog prostora Kurske oblasti, a zatim brzo napušta zonu u kojoj bi mogao biti otkriven radarima.

Nakon toga, prema istim tvrdnjama, dolazi do udara na objekte u Sumskoj, Černigovskoj i Poltavskoj oblasti.

U tekstovima koji kruže ukrajinskim kanalima posebna pažnja posvećena je činjenici da, kako tvrde autori tih objava, ukrajinska strana ne može sa sigurnošću da utvrdi koliko letelica učestvuje u operacijama. Pominje se mogućnost da deluje samo jedan modernizovani avion, ali i opcija da je reč o čitavoj grupi modernizovanih lovaca Su-57.

Prema preliminarnim procenama koje prenose ti izvori, izvedeno je oko 30 uspešnih lansiranja tokom prethodnih pet nedelja. Posebno se naglašava da su na meti infrastruktura i skladišta važna za dopremanje zapadne vojne pomoći ukrajinskim snagama.

Ruski mediji ranije su pisali i o drugim operacijama u kojima se pominje Su-57. Mediji navode tvrdnje da je ruski lovac oborio švedski izviđački avion SAAB 340, dok je vojni ekspert Jurij Knutov ocenio da bi takav razvoj događaja predstavljao ozbiljan problem za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

Tema Su-57 pojavljivala se i u poljskim medijima još prošle godine, kada su objavljivani tekstovi o masovnijoj upotrebi tog aviona protiv položaja ukrajinskih snaga. Sada, međutim, pažnju izaziva upravo tvrdnja da se udari izvode duboko iza linije fronta i da su fokusirani na logističku mrežu i dopremanje opreme.

Ukrajinski izvori zbog toga sve češće koriste izraz „avion-duh“, ukazujući na problem sa otkrivanjem i praćenjem letelice tokom operacija. Ipak, većina tih tvrdnji i dalje dolazi iz vojnih i medijskih izvora koji iznose procene situacije na terenu, dok zvanične potvrde o kompletnim detaljima operacija nisu objavljene.