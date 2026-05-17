Pavlović je rekao za Tanjug da je najviše stiglo prijava iz Srbije, ali i iz ostatka sveta, od Japana pa sve do Kanade, Amerike i Australije.

Kako je rekao, veliki broj prijava je dokaz koliko je Ekspo 2027 velika manifestacija i potvrđuje značaj izložbe na međunarodnom planu.

Pavlović je istakao da će se u narednom periodu nastaviti sa promocijom programa volontiranja na izložbi Ekspo, kako bi se što pre obezbedilo potrebnih 20.000 volontera.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana u Beogradu, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, sa temom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve".

Učešće na izložbi potvrdilo je više od 135 međunarodnih učesnika, među kojima je i SAD, koje su prošle nedelje potpisale zvaničan ugovor.