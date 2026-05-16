Mogu da vam nabrojim bar 10 razloga zašto politički činilac koji se u ovom trenutku zove „studentska lista” za mene nije prihvatljiv, poručio je Goran Ješić, predsednik pokreta Solidarnost i okoreli opozicionar. On je očitao lekciju blokaderskoj eliti prilikom gostovanja na tajkunskoj N1.

Tokom razgovora sa Šolakovom voditeljkom Danicom Vučenić, Ješić je jasno stavio do znanja da neće stati iza blokaderskog pokreta.

- Ne! Mi imamo svoju partiju i sprovodimo svoju politiku - rekao je Ješić na pitanje da li je prirodno da podrži blokadersku listu koju već podržavaju opozicioni Zeleno-levi front, Demokratska stranka i Kreni-promeni.

On je potom brutalno ismejao takozvanu studentsku listu.

- Mogu da vam nabrojim bar 10 razloga zašto politički činilac koji se u ovom trenutku zove 'studentska lista' za mene nije prihvatljiv, možemo celu emisiju da potrošimo oko toga. To je jedna grupacija koja je nastala iz studentskog protesta, a grupacija koja ima relativno nejasnu politiku kako će sutra da izgleda Srbija. To je ključno pitanje - jasan je bio Ješić.

Takođe, Ješić priznaje da sva istraživanja kažu da blokaderi i opozicija gube izbore.

- Svi vam brojevi govore da očigledno nećete imati takav rezultat kako se mi nadamo! - rekao je opozicionar.

Goran Ješić govorio je i o zahtevu blokadera da opozicija odustane od izbora u njihovu korist i tom prilikom doslovno ismejao zgubidane.

- S druge strane, potpuno je pravo da ne dozvolimo sebi više nikada da izmišljamo toplu vodu. Mi smo izmislili 1974. samoupravni socijalizam, pa smo dva puta bankrotirali u toku 80-ih godina. Da smo ostali socijalisti, da smo bili liberalni kapitalizam, ne bismo to uradili. Ova zemlja nije, dozvolićete, dovoljno pametna da iznedri toliko nobelovaca, niti iznedri toliko pametnih ljudi da mogu da smišljaju nove političke sisteme! - zaključio je Ješić.

Blokaderima više ne veruju ni njihove pristalice

Nakon jučerašnjih incidenata u režiji blokadera ispred Pravnog fakulteta, plenumaši su pokušali s okupljanjem i blokadom u blizini RTS-a.

Međutim, odziv je bio znatno slabiji nego što su verovatno očekivali i Izgleda da niko više ne veruje u lažne blokaderske suze, a narodu je sada jasno baš sve.

Vučević: Umislila banda da ima pravo da deli pravdu na ulici

Miloš Vučević, lider Srpske napredne stranke, oglasio se povodom incidenta kod Pravnog fakulteta.

- Opet incidenti u režiji blokadera, i opet pokušaji da se napravi haos na ulicama i da se ponovo blokiraju fakulteti. Njihova logika je udri po svemu i svima koji nisu sa njima. Umislila banda da ima pravo da deli pravdu na ulicama. Da prestane više nasilje i teror nad ljudima koji drugačije misle i da prestanu više da fabrikuju laži! Nećemo da dozvolimo da nas maltretira i da nam život zaustavlja šačica nasilnih zgubidana! Pobediće Srbija! - poručio je Vučević.