Od soba koje niko nije otvorio dvadeset godina, preko garaža punih pokvarenih aparata, do ormara zatrpanih VHS kasetama i starim kablovima — mnogi milenijalci priznaju da ih ovaj haos ozbiljno frustrira.

"Zatrebaće nekad"

Najčešća rečenica koju čuju od roditelja gotovo je uvek ista:

Nemoj to da bacaš, zatrebaće nekad.

I upravo taj način razmišljanja, prema mišljenju stručnjaka, ima mnogo dublje korene nego što mlađe generacije misle.

Psiholozi tvrde da nije reč samo o neredu

Daniel Glazer, klinički psiholog i suosnivač platforme US Therapy Rooms, objašnjava da su mnogi pripadnici starijih generacija odrasli u periodima nestašice i stroge štednje.

U takvim okolnostima bacanje bilo čega smatralo se gotovo opasnim.

Čuvanje svega pomagalo je ljudima da prežive - objašnjava psiholog.

Predmeti postaju emotivna sidra

Stručnjaci navode da problem nije samo praktične prirode.

Vremenom stare stvari počinju da predstavljaju uspomene, sigurnost i vezu sa prošlim periodima života.

Zbog toga mnogima bacanje starih predmeta deluje gotovo kao odricanje od dela sopstvenog identiteta.

"Bacanje stvari podseća ljude na prolaznost"

Psihoterapeutkinja Esin Pinarli tvrdi da gomilanje često ima i mnogo dublju psihološku pozadinu.

Bacanje predmeta može simbolično predstavljati opraštanje od prošlosti i suočavanje sa prolaznošću života - navodi ona.

Upravo zato mnogi stariji ljudi teško donose odluku da se odreknu stvari koje godinama čuvaju.

Generacijski sukob koji sve više raste

Dok mlađe generacije sve više teže minimalizmu, organizovanom prostoru i "manje je više" filozofiji, stariji često smatraju da je bacanje funkcionalnih stvari pogrešno i rasipnički.

Zbog toga se pokušaji sređivanja tavana, podruma i garaža često završavaju raspravama i tenzijama unutar porodice.

Internet preplavljen ispovestima

Na društvenim mrežama hiljade ljudi dele gotovo identične priče o roditeljima koji godinama čuvaju stare uređaje, polomljen nameštaj i stvari koje niko nije koristio decenijama.

I dok se jedni tome smeju, drugi priznaju da iza svega ipak stoji mnogo više emocija nego što deluje na prvi pogled.