Na takozvanim studentskim protestima i performansima sve češće se mogu videti ljudi koji sa studentskim životom očigledno nemaju nikakve veze. I dok organizatori pokušavaju da predstave skupove kao bunt mladih, snimci sa terena pokazuju potpuno drugačiju sliku.

Na pojedinim protestima među okupljenima gotovo da nema mladih ljudi, već dominiraju osobe srednjih i starijih godina. U prilog tome govori i snimak sa jednog nedavnog skupova na kojem se jasno vidi da okupljeni u proseku imaju između 50 i 60 godina.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje ko zapravo stoji iza takozvanih studentskih protesta i zbog čega se skupovi predstavljaju kao studentski, kada među okupljenima gotovo da nema studenata.

Posebnu pažnju izazivaju i takozvane studentske liste, za koje kritičari tvrde da služe kao politički paravan za opozicione aktiviste i stare političke strukture koje pokušavaju da se vrate na scenu.

Dok organizatori govore o masovnosti i podršci mladih, snimci sa protesta pokazuju znatno manji broj okupljenih nego ranije, a građani na društvenim mrežama sve češće komentarišu da su protesti izgubili svaki autentični studentski karakter.

