Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov obratio se u Narodnoj skupštini Srbije tokom treće sednice redovnog prolećnog zasedanja.

Naime, Jovanov je izjavio da će vladajuća koalicija i na narednim izborima dobiti podršku građana, jer ljudi znaju ko se za njih brine i ko im rešava probleme, dok će sadašnja opozicija ostati van parlamenta pošto neće preći cenzus.

-Novi izgovori koji se tiču ovih preporuka se izbijaju iz ruku. Isti ovi ljudi obijaju pragove u Beču, Berlinu, Strazburu ili gde god i napadaju nas i sad kada ih uključimo u glasanje, oni su opet nezadovoljni. Zašto? Pa zato što sad neće moći da idu okolo i kukaju da to ne radimo. Čuli smo mnogo onoga što nije na dnevnom redu, ali to ne znači da neće biti na dnevnom redu - vrlo brzo. Nisam čuo nijednu kritiku onoga što smo predložili. Sve ovo što smo predložili je dobro, jer da nije, neko bi valjda rekao - bio je jasan Milenko.

Zašto se vodi kampanja?

-Kampanju ne vodi samo naša stranka. Koliko vidim, neki se hvale brojem nalepnica koje štampaju i lepe. Kako vam ta kampanja ne smeta? Ako nešto smeta, on da vam smeta i jedno i drugo. Takođe, postavlja se pitanje. Kako mrtav čovek može da glasa? Dakle, stalno se priča o tome. Evo ja znam jednog koji je preminuo i nalazi se na biračkom spisku čovek. Čovek iz Kikinde, premunuo u Peru, nikakav papir nije stigao. Po kom osnovu da ga brišete? Imate konkretne osnove za brisanje iz biračkog spiska po zakonu. Po kom osnovu da ga brišete? Zato što smo utvrdili da bi danas imao 150 godina. To što su neki umislili da će da upadaju po tuđim kućama i prebrojavaju koliko ljudi je na ručku, a koliko na doručku, to neće da se desi. Ali, svaka kontrola neka se utvrdi i opet će da se desi isto. Niti birački spisak, niti promena zakona ne donose podršku građana. Podršku građana donosi briga o ljudima, zato što oni znaju ko brine o njima i to će se pokazati na narednim izborima. Mi imamo smeh zato što predsednik Vučić razgovara sa narodom i zato što se prave putevi. Građani to vide kao brigu o njima i to i jeste briga o njima i ponovo će glasati za one koji brinu, a ne za one koji stalno traže neku dlaku u jajetu da bi opravdali svoj poraz - rekao je Jovanov.