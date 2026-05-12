Naime, jedan od blokadera je na društvenoj mreži Iks napisao je da Ružića treba "lustrirati i ispitati njegovu krivično-pravnu odgovornost u prethodnih 25 godina."

Koliko god da se Branko Ružić šlihta blokaderima, nema velike koristi od toga.

Podsetimo, Ružić je nedavno tokom gostovanja na televiziji Belle Amie ponovo kritikovao Srpsku naprednu stranku, govoreći da ne želi da bude u partiji koju su ponižavali koalicioni partneri.

- Dakle, ne možete da dozvolite da vas čovek koga ste tretirali kao zajedničkog kandidata i 2017. i 2022. zbog političkog dogovora, zbog političke stabilnosti u Srbiji, koji je, zahvaljujući SPS-u, pobedio dominantno u prvom krugu izbora, dakle bez tih glasova on to ne bi uspeo, da ne dobijete ni reč zahvalnosti za tako nešto. Ja sam rekao u više navrata da mi ne pada na pamet da budem na listi sa Srpskom napadnom strankom, jer je to pogubno po SPS. Očigledno, da bismo došli do normalnosti, studenti izgleda treba da pobede da bi Srbija pobedila - kazao je Ružić.

Govoreći o predstojećim izborima, istakao je da će „doći do promena, ali da se nada ne i do krize ili nasilja“.

- Zato se i zalažem da SPS ima svoju listu. Samostalno, bez ikakvih satelita i da promeni narativ, odnosno da se otvori prema svima. Dakle, kaže okej, idemo na izbore, nakon izbora razgovaramo sa svima. A ne idemo na izbore, ali mi smo samo za ovu priču i mi, ono, fatalizam, umiremo, nestaje Srbija ako ne bude tako i tako dalje, ali da bude na listi studentskoj, naravno da ne, a da sarađuje s bilo kim, pa i sa studenskom listom nakon izbora, to bi valjda bilo u skladu s demokratskim principima - rekao je socijalista.

Ipak, Ružić je na kraju morao da prizna da će SPS teško preživeti bez Vučića.

- Uvek su za nas govorili da smo kao bubašvabe i da možemo i atomsku bombu da preživimo. Međutim, i na žalost našu, ja mislim da ukoliko ovako nastavimo, a izgleda da to ide u tom smeru, teško će SPS preživeti pad Vučića - zaključio je Ružić.