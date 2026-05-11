Odluka predsednika Mehanizma za krivične sudove u Hagu o zahtevu za puštanje generala Ratka Mladića iz zatvorske bolnice u Sheveningenu na lečenje u bolnici u Beogradu mogla bi se očekivati do kraja ove sedmice, mada nema roka po kojem bi moralo da se odluči.

Porodica je tražila da se on hitno pusti iz humanitarnih razloga, jer je posle moždanog udara od pre mesec dana praktično na samrti, pa da bar premine u svojoj zemlji. Hag je do sada u takvim situacijama iz zatvora već pustio Gorana Hadžića, Radoslava Brđanina i Nebojšu Pavkovića.

Sudija Grasijela Gati Santana predsednik suda u petak je dobila izveštaje lekara veštaka o Mladićevom stanju, a danas i izjašnjenje zatvorskih lekara o tom njihovom mišljenju. Odbrana treba sutra da se izjasni i da joj taj podnesak dostave mejlom.

Prema određenim informacija svi ti lekarski izveštaji, iako se u nekim detaljima razlikuju, slažu se da je zdravstveno stanje generala Mladića izuzetno teško i da je on vrlo blizu kraja života.

Njegov sin Darko Mladić kaže za "Novosti" da od srede pa nadalje očekuju odluku suda.

- Nadamo se da će biti brzo donešena i da će biti pozitivna. Sa ocem sam se poslednji put čuo u petak, ali kao da nisam, jer je jako loše i ne može da priča. Zbog toga se nismo čuli za vikend. Ja mu idem sad u posetu sa ćerkom, pa ćemo se ponovo videti. Prošle nedelje sam bio sa starijim sinom i značilo je i njemu i nama da se vidimo u ovoj situaciji - kaže nam Darko Mladić.

General je 10. aprila imao moždani udar, koji se ponovio u malo lakšem obliku 2. maja, mada to nije zvanično potvrđeno iz Haga i od tada mu je stanje katastrofalno. U početku je mogao pomalo da govori i sedi, ali iz dana u dan je gubio moć govora, da bi sada mogao da kaže tek koju reč, a i to uz velike teškoće. Sve vreme leži u krevetu, a ako bi ga stavili da sedi, što je dobro da bi promenio malo položaj, on ne može da drži glavu.

Ratko Mladić je već dve godine u zatvorskoj bolnici u koju je prebačen nakon što su mu u aprilu 2024. godine otkazali bubrezi. Taj problem je nastao zbog jakih lekova, koje su mu davali zbog drugih bolesti, a nisu kontrolisali i pratili njihove negativne posledice.

Generalu je u januaru 2024. godine ugrađen pejsmejker. Prethodno je imao velikih problema sa debelim crevom i anemijom, kao i visokim pritiskom, a lekarima je trebalo nekoliko godina da ga stave pod kontrolu. U pritvoru je preživeo i infarkt i više manjih moždanih udara. Međutim, haški lekari stalno su kasnili sa dijagnozama i terapijama, a nekada je to kašnjenje bilo i po nekoliko meseci i odgovarajuća lečenja bi započela tek posle intervencije srpskih lekara. Takva praksa lečenja odrazila se na to da se srpskom generalu zdravlje konstantno pogoršavalo i stalno su se javljali novi problemi.

