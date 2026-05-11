Istakla je da blokaderi za svoju takozvanu "studentku listu" već godinu dana imaju kasting kao za telenovelu - "da li će na listi biti Lompar ili Žaklina!".

- Ti moraš da imaš sadržaj koji menja taj režim. Mi imamo, znači, u tom korpusu ljude koji su svojevremeno glasali za Preletačevića, što ja smatram merom političke pismenosti. Imaš ljude koji su pro-EU, imaš desno, levo i tako dalje. Tako da ovaj, znaš, a sad se mi već skoro godinu dana gledamo kasting kao za telenovelu: 'Da li je Lompar, da li je Žaklina'! - istakla je ona.

"Prodaju nam maglu"

Podsetimo, opoziciona novinarka Antonela Riha iznela je oštre kritike na račun blokadera i posebno takozvane "studentske liste", ističući da javnosti i dalje nije jasno kakvu politiku oni zapravo nude.

Kako je istakla, problem vidi u nedostatku programa takozvane "studentske liste", ističući da nam prodaju maglu.

Ona je dodatno opisala i stanje unutar blokadera na društvenim mrežama ističući da se vodi "bukvalno rat" među blokaderima na društvenim mrežama.

"Znači, ti imaš, na primer, na mreži X bukvalno rat između opozicionih struja, bilo da su to studentski pokreti s jedne strane, pa onda, ne znam, proevropska opozicija, pa unutar proevropske... Znači, to je kao jedan šum koji ne donosi ništa, kako da kažem, ne donosi ništa pametno - rekla je novinarka.

