Normalno da ih njihovi mediji N1 i NovaS tako i nazivaju.

Ne treba pominjati da aktuelna vlast na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem sve vreme ističe da je Srbija na evropskom putu i da članstvo u EU nema alternativu, normalno uz vojnu neutralnost.

Formiran je poseban tim koji radi na pripremi određenih poglavlja ili klastera, ali to ne ide baš tako jednostavno zbog razno raznih prepreka.

Na primer, zadnji put kada su članice EU glasale za zatvaranje klastera broj 3, što podrazumeva da je to poglavlje usaglašeno sa svim stavovima EU, nama čuveni Bugari stavili su VETO. Razlog je izmišljen, navodno loše stanje bugarske manjine u Srbiji. Činjenica jeste, da koliko god se Srbija trudi, a odliku ne donesu moćne države u EU, ovakvih primera će biti. Pa, Hrvatska čeka ko zapeta puška.

Vratimo se našim takozvanim proevropskim opozicionim strankama i njhovim nazovi programima koji bi nas vodili u EU, bez problema, samo treba da dođu na vlast.

Pođimo od stranke generala Ponoša "Srbija Centar-SRCE" čija je zvanična politika ulazak Srbije u NATO pakt.

Kakvu politiku blisku EU zagovara stranka Dragana Đilasa "Slobode i pravde" i sada već minorna Demokratska stranka. Za Demokratsku stranku blaga je reč da je sada minorna , kada se vidi ko je danas vodi i šta je od nje ostalo. Dovoljno je da se podsetimo koji su intelektualci osnovali ovu stranku pre Drugog svetskog rata , a obnovili njen rad početkom 90ih godina u Srbiji.

Zajedničko ovim opozicionim strankima od programa koji bi sprovodili, kada bi kojim slučajem došli na vlast , a određeni centri moći iz EU to od njih zahtevaju, i pored ostalog su:

- Uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji, jer bi to bilo usklađivanje sa spoljnom politikom EU;

- Usvajanje u Skupštini Srbije Rezolucije o genocidu u Srebrenici, počinjene od strane Srba. Ovo i pored toga što su najpoznatija svetska imena koja se bave problematikom genocida i to još Jevreji, svuda navodili da nesumnjiv zločin koji se desio u Srebrenici nema elemenata genocida!

- Priznati okupirani deo Srbije , KIM kao nezavisnu državu. Ovo i ako je pet zemalja članica EU odbilo da prizna lažnu državu KIM kao nezavisnu. Ovo doduše svaka od ovih zemalja, zbog svog interesa, jer se plaše presedana koji je primenjen nad Srbijom, Španija zbog Katalonije, Kipar zbog okupiranog dela svoje teritorije od Turske, Slovačka zbog velikog broja Mađara koji imaju svoje težnje, a tako isto i Rumunija, a o Ukrajini ne treba ni govoriti.

Ovo su samo delići onoga što bi proevropske opozicione stranke trebalo da urade. Dovoljno je samo pogledati kako su na dan 9.maja, kada je slomljena Nacistička Nemačka, EU uzela to kao svoj dan, ali ne zbog toga , mahali zastavama EU , nigde ne pominjući da je to dan pobede nad fašizmom.

Napada ova opozicija odnose Republike Srbije sa NR Kinom, i veliko prijateljstvo koje je izgradio naš Predsednik Aleksandar Vučić. Malo je nabrojati kolike su kineske investicije u privredu Srbije i koliko je učešće u izgradnji infrastrukturalnih objekata. Zaboravlja se da je Predsednik Republike Francuske sa velikom privrednom delegacijom, krajem prošle godine, posetio Kinu. U januaru ove godine isto je učinio i Predsednik vlade Velike Britanije, sa takođe moćnom privrednom delegacijom, a u februaru identično učinio i Kancelar Nemačke.

Biće krajnje smešno kada ova proevropska opozicija bude napadala našeg Predsednika Aleksandra Vučića, kome sledi značajna poseta Kini, koja će doneti mnogo toga za dobrobit Srbije.

Ovo bi bio samo ukratko osvrt na samoproklamovanu proevropsku opoziciju, a ima ih još koje vole tako sebe da nazivaju.