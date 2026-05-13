Borislav Novaković iz Narodnog pokreta Srbije govoreći o sastanku naveo je između ostalog da su "sve stranke koje su bile na sastanku izrazile su želju da učestvuju na izborima", a onda je voditeljka upitala zašto ZLF nije bio na ovom sastanku, da bi Jelena Jerinić iz te stranke rekla da je za isti saznala iz medija.

-Ne, pa mislim, nemam informaciju, ne znam ni da li smo pozvani, to sam isto videla u medijima kao i vi - rekla je.

Novaković je naveo da je postojala komunikacija između predsednika Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića i Radomira Lazovića iz ZLF, ali budući da je ZLF doneo odluku da će u slučaju julskih izbora podržati "studentsku listu", pretpostavljam da je onda zajednički zaključak bio da nije neophodno prisustvo".

Ovo samo potvrđuje odsustvo komunikacije među blokaderima iz redova opozicije.

