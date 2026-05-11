Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase ekskluzivno je u svom lajv prenosu ugostio pevačicu Daru Bubamaru.

Tom prilikom ju je upitao da li bi se sa nekim tukla na njegovom boks turniru.

- Jako sam dobra u tome. Hipotetički, potukla bih se sa nekom koleginicom - rekla je Dara.

- Koju bi naplavila? - pitao ju je Baka Prase.

- Mnoge. Ali da se ogradim, ne mrzim nikoga - odgovorila je Dara, a na pitanje da li bi se tukla sa Sekom Aleksić odgovorila je:

- Nju bih dobila odmah, sredila bih je u minuti. To bi bilo patosiranje odmah, nije u treningu, nije ništa - poručila je Dara.

- Je l' bi pristala da to organizujemo - upitao je Bogdan.

- Da, ali za jako puno para. Šta me boli uvo da se tučem s nekom Sekom iz Pazove. Je l' znaš zašto bi bila patosirana? Jer od mene sve ide iz srca - istakla je pevačica.

- Nije meni sve u parama, nanela mi je zlo i ne bih ipak - rekla je Bubamara, pa nastavila:

- Najavila sam koncert koji nisam znala da li ću da održim jer sam bila na infuziji u bolnici. Odlučila je da održi koncert sedam dana pre mog. Kada sam je nazvala, rekla je: "Pa šta ima veze?" Namerno je to uradila, a bile smo drugarice. Rekla sam da ulažem sve i dala sam 200.000 evra na koncert, ona je imala dve sijalice. Bog sve vrati. To je bilo jako podlo i pokvareno. Neko kad mi tako kvarno uradi, za mene je mrtav. Ne zanima me u životu. To sa Karleušom je smešna priča, a nikada nismo jedna drugoj podmetale nogu. To prozivanje i to, to je smešno, a Seka se pretvarala da mi je drugarica. Ne bih je pretukla ni za pola miliona. Bog sve vraća! - rekla je Dara i doala:

- Bogdane, pun si kao brod. Daj 500.000 i nokautiraću je - priznala je kroz smeh.

