U zaštićenim šumama južne Kine naučnici su otkrili potpuno novu vrstu zmije koja je odmah privukla pažnju širom sveta. Na prvi pogled deluje kao da ima dve glave, zbog čega je dobila nadimak „dvoglava zmija“, ali istina je još zanimljivija.

Ova zmija, naučno nazvana Calamaria incredibilis, zapravo ima samo jednu glavu. Međutim, njen rep je toliko neobičan da vizuelno imitira drugu glavu, pa predatori često ne mogu da razaznaju gde je prednji, a gde zadnji deo tela.

Genijalan trik za preživljavanje

Kada se nađe u opasnosti, ova mala zmija zauzima specifičan položaj – uvija telo u oblik osmice i podiže svoj rep tako da izgleda kao druga glava.

Ova „optčka varka“ zbunjuje predatore poput ptica i sitnih sisara. U trenutku nesigurnosti napadača, zmija dobija dragoceno vreme da pobegne.

Naučnici ovaj mehanizam nazivaju mimikrija, odnosno prirodna sposobnost životinja da oponašaju nešto drugo kako bi preživele.

Mala, bezopasna i skrivena

Iako njen izgled može delovati dramatično, reč je o potpuno bezopasnoj zmiji.

dugačka je oko 20 cm

nije otrovna

kreće se sporo i mirno

većinu života provodi skrivena ispod lišća i u zemlji

Hrani se sitnim organizmima poput glista i larvi insekata, koje pronalazi u šumskom tlu.

Otkriće koje govori o bogatstvu prirode

Ova zmija je pronađena u Nacionalnom rezervatu Huaping, području koje je već ranije iznenadilo naučnike brojnim novim vrstama.

Stručnjaci ističu da ovaj region predstavlja pravo prirodno blago i važnu „banku gena“ za retke i endemske vrste.

Otkriće Calamaria incredibilis ne samo da proširuje znanje o gmizavcima, već pokazuje koliko priroda i dalje čuva skrivene tajne koje tek treba otkriti.