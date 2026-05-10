Policija je u avgustu prošle godine privela muškarca koji je na društvenoj mreži „Iks“ poznat pod nadimkom Kristal Met Dejmon (Marko M.), nakon što je objavio broj telefona visokog državnog zvaničnika.

Nakon toga, njemu je bila izrečena mera zabrane korišćenja društvenih mreža i posećivanja javnih skupova. Nakon ove objave, javnost sa pravom pita da li bi trebala da bude uvedena ponovo.

"Ljudi nemojte da kupujete petarde za 23. maj da bacate u Ćacilend", napisao je on na društvenoj mreži X.

Cinična objava, koja datum cilja zbog najavljenog skupa blokadera, poziva na nasilan čin prema okupljenima u Pionirskom parku u centru Beograda.

Alo! je ranije pisao o dva odvojena slučaja nasilja na ovom lokalu - pokušaju ubistva vatranim oružjem od strane jednog od blokadera, kao i ubadanje nožem od strane drugog.

Sada, blokaderi ponovo "pumpaju" tenzije u društvu u maniru "pa samo sam pozvao da se to ne radi", dajući ideje labilnim ljudima u njihovim redovima da umesto organizatora i ideologa uprljaju ruke, dok oni bezbedno, iza ekrana mobilnog telefona, priželjkuju nove scene koje niko normalan ne želi.

