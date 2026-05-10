Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode za ponedeljak i utorak, 11. i 12. maj.

Sutra, 11. maja, posle podne i uveče na severu i istoku Srbije, a u utorak, 12. maja, i u ostalim predelima biće nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada.

Kako se navodi u saopštenju, u utorak će biti i vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom. Žuti i narandžasti meteoalarmi su upaljeni na području cele Srbije.

Meteorolozi upozoravaju da početkom naredne sedmice sledi znatno nestabilnije vreme, posebno u utorak, kada se očekuju pljuskovi i grmljavina praćeni jakim, na udare i olujnim vetrom, kao i lokalnom pojavom grada.

U ponedeljak će vreme biti promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Lokalni pljuskovi i grmljavina posle podne i uveče najpre se očekuju na severozapadu, severu i istoku Srbije. Tokom dana vetar će pojačavati i skretati na jugozapadni pravac. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 23 i 28 stepeni.

Najizraženija nestabilnost očekuje se u utorak, kada će u svim regionima Srbije biti uslova za pljuskove i grmljavinu. Nepogode bi lokalno mogle biti praćene gradom i veoma jakim vetrom, a temperatura će biti u padu. Za konkretne lokacije najavljena su i hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.

Kratkotrajna stabilizacija vremena očekuje se u sredu i četvrtak, kada će u većini mesta biti pretežno sunčano uz sveža jutra. Ipak, na jugu Srbije zadržaće se promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Od petka se ponovo očekuje nestabilno vreme sa čestim prolaznim padavinama širom zemlje, stoji u prognozi.