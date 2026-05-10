U društvu Vučevića su i predsednica pokrajinske Vlade Maja Gojković i ministarka Adrijana Mesarović.

"Lepo nedeljno jutro ovde na Fruškoj gori. Drago mi je da se veliki broj aktivista iz Novog Sada i drugih gradova okupio da pokažemo brigu prema biseru Panonske nizije, Fruškoj gori. Nije samo mesto na kome se okupljamo, već i mesto o kome treba da vodimo računa, posebno kada je prisutan veliki broj građana", rekao je Vučević u obraćanju medijima.

Lider SNS je pozvao na brigu ne samo prema životnoj sredini, već i svim drugim ljudima.

"Fruška gora je veoma atraktivno izletište za ljude iz svih krajeva Srbije. Nacionalni park ne može sve sam, zato smo ovde da pomognemo, da održavamo sredinu onako kako smo je zatekli. Posebno sam srećan zbog velikog odziva mladih ljudi, studenata, koji pokazuju da im nije teško rano da ustanu. Imaćemo čišćenje iz više pravaca, da bude što temeljnije. Ponavljamo ovakve akcije, skoro smo imali ovakvu akciju na Šodrošu. Čuvajmo Frušku goru, to je ključno, i ako hoćemo promene, počnimo od sebe, menjajmo se. Bacite smeće u kantu, ugasite žar iza sebe. Kada budemo od sebe pošli, desiće se promene na bolje", rekao je on.

Akcija čišćenja Fruške gore se nastavila, a u njoj je i Miloš Vučević uzeo ličnog učešća.

Prethodno, predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da će ta stranka biti spremna za vanredne parlamentarne izbore kad god da oni budu održani, dodajući da će ti izbori biti najteži od 2012. godine, ali i sudbonosni za narednih više od 15 godina.

Vučević je, obraćajući se građanima okupljenim u Velikoj Lomnici kod Kruševca, na narodnom saboru jedinstva, stabilnosti i budućnosti, istakao da će izbori suštinski biti jednostavni i da će građani birati između, kako je rekao, političara Vladana Đokića i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Izbori, kad god da budu, mi ćemo biti spremni za njih. Da li su na leto, jesen ili zimu, manje je bitno. Ključno je kako će građani da glasaju, odnosno šta će da odluče. Biće teški izbori. Nemojte da se opuštate. Ovo će biti najteži izbori od 2012. godine. Možda sudbonosni za narednih 10-15, rekao bih više godina. Ali suštinski jednostavni. Imaće građani da biraju između političara Đokića i između predsednika Vučića. To je izbor koji se nalazi pred građanima Srbije. Sve ostalo su nebitne stvari, sve ostalo je zamagljivanje", rekao je Vučević.

Dodao je da je SNS razumeo glas građana i da ljudi hoće promene, ali, kako je naglasio, ne promene koje nude blokaderi i ne promene nasiljem.