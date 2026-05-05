On je dodao da to nije najvažnije pitanje već da građani shvate o čemu se glasa i ko može da donese promene na bolje zbog čega se izašlo sa planom Srbija 2035.

Vučević je kazao da oseća da ljudi žele promene, ali ne na gore, već da žele bolji sistem zdravstva, bolje škole, infrastrukture na lokalnom nivou.

"Verujem da većina građana te promene može da doživi i odluči da jedino te promene može da donese Vučić i politika naše stranke. Promene su tema za Srbiju u naredne 4, 8, 10 godina. Zato se izašlo sa planom Srbija 2035. Ako ćemo da se vraćamo nazad onda je to užasavajuće", naveo je Vučević.

Istakao je i da za SNS datum izbora nije najvažnije pitanje, već da građani shvate o čemu se glasa - između političara Đokića i predsednika Vučića.

"Oni se malo kandiduju, malo potiru. Oni u sopstvenim redovima vežbaju lustracije. Oni bi da zabrane i taksiste, radnike, trgovce. Vrlo je važno šta oni nameću", rekao je Vučević za TS media.

Vučević je naveo da će biti teški izbori, jer je neko prethodnih 18 meseci pravio haos u državi.

"Posvađali su bake i deke sa unucima, podelili zbornice među profesorima da li da se ide na nastavu, oni su napali državu u njenoj suštini", naveo je Vučević i dodao da su napadnuti ključni stubovi društva.

Vučević je istakao da smatra da bi bilo prirodno da se blokaderski deo opozicije odazvao na razgovor sa predsednikom.

“Neverovatno je da neko neće da razgovara, a hoće da vodi državu. Oni ne shvataju koliko je Vučić, pored snage i legitimiteta, u tom viralnom svetu društvenih mreža atraktivan za mlađe generacije. Kad je pojeo indeks sendvič, mnogo klinaca je otišlo tamo. Zamislite da ja gledam gde Marinika jede pogačice sa čvarcima, pa da kažem da se to zatvori, jer je ona tamo jela”, rekao je Vučević.

On je rekao da su blokaderi izmislili priču o zvučnom topu, da je dečak prebijen u Valjevu, pa da je preminuo.

“Izmislili su da je studentkinja kidnapovana, pa je izašla i rekla da niko nije sprovodio nasilje nad njom. Pucali su na Milana Bogdanovića. Mi smo pokazali odgovornost za manje incidente. Ja sam izašao i gradonačelnik Novog Sada za mnogo manje stvari. Ne glorifikujem sebe i Milana Đurića. Vi nemate odgovornost ni Sinanija ni Đokića. A onda bi da spreče da Kriminalistička policija spreči istragu. Kakvu biste to državu da pravite? Autonomiju univerziteta su oni srušili”, rekao je Vučević.