

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Batrovcima da su pred građanima uskoro odlučujući, odsudni izbori za budućnost Srbije, na kojima se, kako je istakao, donosi odluka hoćemo li u budućnost ili u prošlost.

- Hoćemo li da vratimo vlast u ruke onima koji su zemlju uništili, 12 godina su je razarali, onima koji su po komadu ili na kilo mesa prodavali Srbina Haškom tribunalu, onima koji su razorili našu privredu i otpustili 550.000 ljudi, zatvorili sve naše fabrike, narod postajao siromašniji, a oni sve bogatiji. Hoćemo li da im damo to pravo da nam opet to učine i još pri tome da se obračunavaju sa svima onima koji su od njih bili bolji i uspešniji - rekao je Vučić.

Istakao je da se na izborima donosi odluka da li će se vlast vratiti u ruke onih koji nisu u Srbiji izgradili nijednu bolnicu, auto-put, prugu niti tehnološki park, ili će Srbija ići u budućnost.

- Daću sve od sebe da pomognem svojim saradnicima, da pomognem svima vama da Srbija nastavi put u budućnost, da nastavi da se razvija - naveo je Vučić.

Istakao je da smo godinu i po dana trpeli teror, maltretiranje, šikaniranje, napade na građane, napade na sve one koji drugačije misle od onih koji su umislili da su Bogom dani, da nam drže pridike makar i u onome o čemu ne znaju ništa.

Vučić je dodao da je tako bilo moguće čuti mišljenja da deca od 18 ili 19 godina bolje znaju od onih koji su tri puta školovaniji i stariji i da bi sve bolje učinili od njih.

- Lepo to govori o energiji, o entuzijazmu, o ambiciji. Nije sasvim realno. Ali mi moramo da brinemo o toj deci. Moramo pre svega da im pružimo dobro obrazovanje, dobro školovanje. Moramo da im pomognemo da nauče sve stvari, a onda će umeti i bolje da cene svoje roditelje, svoje bake i deke koji su ovu zemlju izgradili. Pa kad tek vidiš kako su radili oni koji su zemlju izgradili, nauči od njih, pa onda kaži da možeš bolje i da možeš više - rekao je Vučić.

Predsednik je naveo i da Međunarodni monetarni fond za Srbiju u narednoj godini predviđa najvišu stopu rasta u celoj Evropi.

- Neko je morao vredno da radi i neko je morao vredno da gradi da bismo došli u tu poziciju i to imamo zahvaljujući vama, poštovani građani - poručio je Vučić.

Dodao je da očekuje ubedljivu izbornu pobedu u opštini Šid.

- Nije dovoljna pobeda od 45, 50 i 55 odsto, samo 60 plus dolazi u obzir - istakao je Vučić.

Građanima je zahvalio na podršci i ljubavi prema Srbiji u teškim danima kroz koje smo prolazili.

- Vama, kojima je uvek država bila najvažnija, beskrajno hvala. Hvala vam što volite Šid, hvala vam što volite Srem, hvala vam što volite Srbiju. Ja vas beskrajno volim. I da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, da im pokažemo koliko volimo Srbiju i koliko brzo hoćemo u budućnost - rekao je Vučić.



IZBORI ZA DVA ILI PET MESECI

Vučić je izjavio da će izbori biti održani za dva ili pet meseci.

Odgovarajući na pitanje novinara čemu smo bliži, rekao je da još nije doneo odluku i da će, kad donese odluku, obavestiti javnost u skladu s Ustavom i zakonima zemlje.

- Kada dođu izbori, oni kad pobede, ako pobede, ja čestitam, pružam ruku, a onda, da znate, tog dana ću im reći da je Srbija nagrabusila, jer ih ja odlično znam. Postoji milion stvari o kojima ne mogu da govorim, obavezan sam da čuvam tajne - rekao je Vučić.