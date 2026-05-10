Sukobi među takozvanim „blokaderima“ sve više izlaze na videlo, a poslednji obračun na društvenoj mreži Iks pokazao je da među njima više nema ni minimuma jedinstva. Umesto zajedničkih stavova i međusobne podrške, javnost je mogla da vidi salvu uvreda, podsmeha i međusobnih optužbi između Gorana Ješića i Vladimira Štimca.

Sve je počelo kada je Vladimir Štimac, jedan od najglasnijih predstavnika blokaderske scene, javno isprozivao Gorana Ješića, predsednika pokreta „Solidarnost“ i bivšeg funkcionera DS-a, nazvavši ga „Čankom sa Aliekspresa“. Ova objava izazvala je lavinu komentara i dodatno rasplamsala sukob koji očigledno tinja već duže vreme.

Nedugo zatim, rasprava se proširila i na priče o Ješićevoj imovini, pa su društvene mreže postale poprište otvorenog rata među nekadašnjim saborcima. U jednom trenutku situacija je eskalirala do te mere da je Ješić blokirao Štimca na mreži Iks, čime je njihov sukob dobio novu dimenziju.

Da netrpeljivost između njih nije od juče, govori i činjenica da je Goran Ješić ranije podsmešljivo nazivao Aleksandru Štimac, suprugu Vladimira Štimca, „magistarka“, što je tada izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama.

Dok se javno predstavljaju kao borci za promene i društvenu odgovornost, njihovi međusobni obračuni ostavljaju potpuno drugačiji utisak. Umesto političke ozbiljnosti i konstruktivnog dijaloga, građani svakodnevno svedoče uvredama, podsmehu, blokiranjima i ličnim obračunima koji više podsećaju na rijaliti program nego na političku scenu.

Sve češće javne svađe među blokaderima mnoge navode na pitanje kako bi izgledalo vođenje države kada nisu u stanju da održe ni elementarno međusobno uvažavanje. Kritičari smatraju da ovakvo ponašanje pokazuje potpuni nedostatak političke kulture, ali i da među njima ne postoji ni minimum zajedništva koje pokušavaju da predstave u javnosti.

Jedno je sigurno - blokaderska scena nikada nije delovala nestabilnije, a sukobi koji svakodnevno izbijaju sve više otkrivaju duboke podele i lične animozitete koje više ne mogu da sakriju.



SAVO JE PETER MAĐAR S TEMUA!

U međuvremenu desio se još jedan obračun kada je Goran Ješić na mreži Iks podelio objavu u kojoj se Savo Manojlović, lider pokreta Kreni-Promeni, naziva „Peterom Mađarom sa Temua“.

I ova prozivka izazvala je buru reakcija na društvenim mrežama i dodatno pokazala duboke podele među opozicionim akterima koji se u javnosti predstavljaju kao jedinstven front.

Umesto političkih poruka i programa, građani sve češće gledaju međusobne uvrede, podsmeh i javne obračune, zbog čega blokaderska scena sve više liči na rijaliti.