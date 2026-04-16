Selaković je, iznoseći odbranu, rekao da je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) optužni predlog podignut protiv njega i njegovih saradnika pokrenulo sa ciljem srozavanja i diskreditacije organa vlasti, sprovođenja političkih promena mimo zakona i stvaranja unutrašnje nestabilnosti, umesto utvrđivanja odgovornosti pojedinaca i utvrđivanja istine.

Kada je reč o zgradi Generalštaba, Selaković je naveo sa je to video kao veliku šansu za Srbiju i građane.

“Odgovorno tvrdim da mojim postupanjem ili postupanjem mojih saradnika nismo omogućili sticanje koristi bilo kome niti naneli štetu državi, niti smo učinili krivično delo za koje smo optuženi”, istakao je Selaković i dodao da nisu imali umišljaj.

Lažovska Nova nastavlja da se bavi ovim slučajem iz svog ugla, protiv Selakovića i Srbije u načelu, a u prvi plan ističu potpise i navodne falsifikate.

Do juče, u izveštavanju Nove nije moglo da se živi od navodnih svedoka u slučaju - bez svedoka, na njihovim stupcima nije mogao da se pročita ni jedan tekst.

Sada, priča se obrnula i svedoci odjednom više nisu bitni. Sada su prešli na potpise i "falsifikate".

Nova ne objašnjava kako bi u ovom slučaju to funkcionisalo - da li je ministar Selaković samog sebe falsifikovao u postupanju?

Može biti, ipak, da više ni ne znaju koju priču da guraju.

U slučaju "Generalštab", osim Selakovića, optuženi su i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.

Osumnjičenima je stavljeno na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama "Generalštaba".

Branilac optuženih Dragan Palibrk je na prethodnom suđenju 4. februara predložio sudiji da odbije optužni predlog.