Operacija je, prema saopštenju, sprovedena u saradnji Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Venecuele, i opisana je kao "pobeda za svet", dok je materijal prebačen u objekat američkog Ministarstva energetike u Južnoj Karolini, preneo je Gardijan.

Američka Nacionalna administracija za nuklearnu bezbednost je navela da je operacija izvedena bezbedno i pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), koja je potvrdila da je materijal transportovan kopnenim i pomorskim putem u složenoj logističkoj operaciji.

Administracija SAD opisala je akciju kao signal "obnovljenih odnosa" sa Venecuelom, nakon perioda pojačane diplomatske i bezbednosne saradnje između Vašingtona i Karakasa.

Američki zvaničnici su prethodno najavljivali da je jedan od ciljeva administracije bio uklanjanje zaliha visoko obogaćenog uranijuma iz više zemalja, uključujući i Iran, gde ti napori, prema navodima, do sada nisu dali rezultate.