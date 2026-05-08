Detalji razgovora objavljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Odličan i sadržajan sastanak sa državnim sekretarom Nilsom Anenom o daljem unapređenju ekonomskih odnosa, razvojnim projektima i mogućnostima za proširenje saradnje u oblastima od strateškog značaja za Srbiju.

Zahvalio sam nemačkim partnerima na kontinuiranoj podršci, ozbiljnom pristupu i poverenju koje pokazuju prema našoj zemlji, jer nemačke kompanije danas zapošljavaju osamdeset hiljada radnika, čime su postale motor naše ekonomije.

Posebno sam istakao da je upravo ovo nemačko ministarstvo već punih 25 godina prisutno u Srbiji i da je, kroz podršku Vlade Nemačke, učestvovalo u realizaciji brojnih velikih projekata koji su u značajnoj meri promenili lice naše zemlje. Ta podrška bila je od ogromnog značaja za razvoj dualnog obrazovanja, jačanje energetske diversifikacije, unapređenje privrede i ukupnog ekonomskog ambijenta Srbije.

Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim globalnim izazovima, svesni činjenice da se političke, energetske i ekonomske krize danas veoma brzo prelivaju iz jednog dela sveta u drugi, ostavljajući posledice na gotovo svaku ekonomiju. Saglasili smo se da je blagovremeno donošenje odgovornih i promišljenih mera od primarnog značaja kako bi se ublažili rizici, očuvala stabilnost tržišta i obezbedio kontinuitet ekonomskog razvoja u vremenima velike neizvesnosti.

Upoznao sam uvaženog sagovornika sa novim mogućnostima saradnje, uveren da bi dodatne zajedničke aktivnosti mogle da budu ostvarene u oblastima kritičnih sirovina i rudarstva, odbrane, namenske i automobilske industrije, kao i regionalne saradnje i integracije Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije", poručio je Vučić.