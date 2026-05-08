Sastanak će se održati u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, javlja Služba za medije predsednika Srbije.

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8 odsto, ali da država očekuje da bi, uz jačanje građevinske industrije, rast mogao da bude i tri odsto, dodavši da će srpska ekonomija u 2027. rasti brže od proseka svetske i dvostruko brže u odnosu na razvijene zemlje.

Vučić je, nakon potpisivanja dokumenata o izgradnji saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom "Šandong", rekao da se, prema prvim procenama, za prvi kvartal ove godine očekuje rast od oko tri odsto, odnosno između 3,0 i 3,1 odsto.

"To je zaista dobra procena za prvi kvartal. Tu smo podbacili u građevini, zato moramo sada da pojačamo i nisku gradnju i visoku gradnju i pre svega izdavanje dozvola u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, kako bismo mogli da održimo rast i da probamo da nam sve bude na nivou od tri odsto", dodao je Vučić.

On je predstavio tabelu sa projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), prema kojoj će privreda Srbije, nakon rasta za dva odsto u 2025. godini, ubrzati na 2,8 odsto u 2026. i na 3,5 odsto u 2027. godini. Prema tim podacima, globalna ekonomija će rasti po stopi od 3,1 odsto u 2026. i 3,2 odsto u 2027. godini, a privreda razvijenih zemalja rašće 1,8 odsto u 2026. i 1,7 odsto u 2027. godini.

