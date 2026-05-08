Opšta rasprava buknula je u studiju na blokaderskoj N1, kada je gost kod perjanice blokadera Danice Vučenić bio Miloš Jovanović, lider nove DSS.

Propaganda blokadera totalno je urnisana.

Voditeljka: "Znam, ali ako je situacija - stani-pani, ako je situacija dramatična..."

​Miloš Jovanović: "Jeste, gospođo Vučenić, jeste za Vas, jeste možda i za mene. Za Miloša Kovića nije, za Slobodana Antonića nije, za te ljude s kojima ja pričam po Srbiji nije. Reći će Vam: 'Ovi blokaderi su čak i gori nego Vučić koliko god on bio loš'. Znam o čemu govorim."

​Voditeljka: "Pa sa kim Vi pričate? Pa verovatno su to Vaši birači, ako to kažu." ​

Miloš Jovanović: "Ne uvek! Sa svim onima s kojima Vi ne pričate i nažalost dobar deo opozicije, tog mikrokosmosa beogradskog, ne priča. Ja poštujem i Olju Bećković i 'Utisak nedelje' ali nije 'Utisak nedelje' Srbija!"