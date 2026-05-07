Reagujuću na blokadrski pokušaj da se obruše na predsednika Srbije Aleksandra Vučića nazivajući plan za razoj Srbije "vrećanjem inteligenicije", Brnabić je istakla da: isprazna "elita" ponovo briljira!

- Važno da nije vređanje inteligencije naroda to što ste vi od državnih fakulteta napravili sopstvene političke stranke i što ste, pod plaštom borbe za pravedniju Srbiju, studentima ukrali nenadoknadivu godinu života, a samo zarad vaših političkih ambicija. Uzeli ste preko 230 hiljada studenata i njihovih porodica kao vaše taoce da se dokopate vlasti - istakla je Brnabić, a zatim dodala:

- I, da budemo sasvim iskreni, nemate pravo da kažete bilo šta čoveku koji je doveo do toga da se nezaposlenost u Srbiji smanji sa 26% na 8%, otvorio preko pola miliona radnih mesta, podigao prosečne plate sa 330 evra na 1.050 evra, izgradio preko 600 km auto-puteva i brzih saobraćajnica, nove kliničke centre, prve naučno-tehnološke parkove u Srbiji i još milion stvari o kojima "elita" do 2012. godine nije ni razmišljala.

Ona je napomenula da "kada takav čovek, predsedsednik Vučić, predstavi dalji put razvoja Srbije, pametni ljudi slušaju i promisle, pa makar zato što je dokazao da zna šta radi"

- Samo isprazne i bahate neznalice pomisle da je to vređanje njihove inteligencije (koja je, sasvim jasno, u tom slučaju upitna) - reagovala je Ana Brnabić na društvenoj mreži Iks.

